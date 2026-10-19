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جهود هيئة الدواء المصرية في تعزيز منظومة تراخيص المؤسسات الصيدلية خلال 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جهود هيئة الدواء المصرية في تعزيز منظومة تراخيص المؤسسات الصيدلية خلال 2026

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
عبدالصمد ماهر

أعلنت هيئة الدواء المصرية، أبرز مؤشرات تراخيص المؤسسات الصيدلية خلال الربع الثالث من عام 2026، في إطار جهود الهيئة لتطوير منظومة التراخيص، وتعزيز التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات التنظيمية للمنشآت الصيدلية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بما يدعم المنظومة الدوائية المصرية ويعزز الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعمل.


وفي سياق تعزيز التحول الرقمي، واصلت الادارة المركزية للتراخيص الصيدلية تقديم خدمات تراخيص الصيدليات عبر منصة الخدمات الإلكترونية الموحدة، التي تم إطلاقها عام 2025، بما يتيح للصيادلة إنجاز عدد من الخدمات إلكترونيًا، ويعزز كفاءة الإجراءات وسرعة التعامل مع الطلبات.

 شهادات ترخيص صيدلية عامة


وخلال الربع الثالث من عام 2026، استقبلت الهيئة 2,339 طلبًا لترخيص صيدليات جديدة، و711 طلبًا للحصول على شهادات ترخيص صيدلية عامة، و10,412 طلبًا لتعيين مدير لمنشأة صيدلية عبر منصة الخدمات الإلكترونية الموحدة.
كما وافقت الهيئة خلال الفترة نفسها على 9,963 طلبًا لإنشاء حساب صيدلي أو تعديل بياناته، و9,063 طلبًا لإضافة بيانات صيدلية أو تعديلها، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من الخدمات الرقمية وتنوعها .
ويذكر أن اجمالى اعداد الصيدليات المرخصة، شهد ارتفاعا ملحوظا من 82,669 صيدلية إلى 87,608 صيدلية منذ 2023 وحتى تاريخه بزيادة قدرها 5000 صيدلية ، في مؤشر يعكس استمرار نمو الصيدليات المرخصة على مستوى الجمهورية.

وفي مجال تراخيص مصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية، أجرت الهيئة 87 معاينة للمصانع الجديدة والمرخصة سابقًا، إلى جانب معاينة لمركز من مراكز تجميع البلازما، ومعاينتين لمعامل الأبحاث والتطوير ومراقبة الجودة.

كما تم تحديث 49 ترخيصًا فنيًا للتشغيل للمصانع ومراكز تجميع البلازما المرخصة سابقًا، وإصدار 22 ترخيصًا فنيًا للتشغيل للمنشآت الجديدة، فضلًا عن إصدار ترخيص جديد لمعامل الأبحاث والتطوير ومراقبة الجودة، وإصدار رخصتين مشتركتين لمصانع مستحضرات التجميل بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.

وشملت الجهود كذلك مراجعة الرسومات الهندسية لـ29 مصنعًا للمستلزمات الطبية والكواشف المعملية ومستحضرات التجميل والمطهرات، من خلال اللجنة الاستشارية للرسم الهندسى.

وفيما يتعلق بتراخيص المكاتب العلمية ومراكز الثبات والتكافؤ الحيوي، تم ترخيص مكتب علمي جديد، وتجديد تراخيص 11 مكتبًا علميًا رئيسيًا، إلى جانب تجديد ترخيص مركزا للثبات ومركزا للتكافؤ الحيوي، وإصدار شهادة بيانات لمكتب علمي.

كما شهدت منظومة تراخيص مخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء ترخيص 9 مخازن أدوية جديدة وتجديد تراخيص 114 مخزنًا، وترخيص مستودع جديد للوسطاء وتجديد تراخيص 13 مستودعًا قائمًا.

وفي إطار تنظيم أنشطة الاستيراد والتصنيع لدى الغير، أصدرت الهيئة 121 ترخيص قيد جديدًا بسجل المستوردين، وجددت 781 ترخيصًا، وأعادت قيد 99 ترخيصًا. وشملت إنجازات تراخيص شركات التصنيع لدى الغير إصدار 22 ترخيص قيد جديدًا، وتجديد أو تحديث صلاحية 57 ترخيصًا، وإصدار 57 ملحقًا للتراخيص.

وفي إطار تحسين مستوى التواصل مع المتعاملين، فحصت الادارة المركزية للتراخيص الصيدلية 172 شكوى والرد عليها واغلاقها، إلى جانب التعامل مع 3,074 استفسارًا وردت عبر قنوات استقبال الاستفسارات المختلفة، بما يدعم الاستجابة لاحتياجات المتعاملين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار جهود هيئة الدواء المصرية في تطوير منظومة تراخيص المؤسسات الصيدلية، وتحديث آليات العمل، والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين تجربة المتعاملين، وضمان تطبيق الاشتراطات والضوابط المنظمة لمختلف الأنشطة الصيدلية.

هيئة الدواء المصرية تراخيص المؤسسات الصيدلية 2026 الصيدليات المرخصة صيدلية عامة

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