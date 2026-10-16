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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أشهر بخاخ للأنف.. هيئة الدواء تسحب كافة التشغيلات

بخاخ
بخاخ

نشرت هيئة الدواء المصرية تحذيراً بسحب كافة التشغيلات من أشهر بخاخ  أنف لعلاج الحساسية.

وأوضحت هيئة الدواء في منشورها التوعوي ، أن المستحضر يحمل LOBYAN Marine Nasal spray Isotonic 70
ML ، مع سحب لجميع التشغيلات . 


سبب التحذير


 وأشارت الهيئة إلي أنه تم رصد تداول عبوات مجهولة المصدر من الصنف الموضح وذلك بناءً على ما ورد الينا من مصنع النيل المستحضرات التجميل بان المستحضر بالبيانات الموضحة لا يخصهم و لم يتم تصنيعه بمعرفتهم و ذلك حتى تاريخه ويمكن تمييز العبوات مجهولة المصدر.


الإجراءات التصحيحية


وشددت هيئة الدواء المصرية ، ضرورة ضبط وتحريز العبوات الغير مطابقة للمواصفات من المستحضر المغشوش  ، مع الإيفاد بالكميات التي تم تحريزه بالمحافظات المختلفة . 


نصائح للمستهلكين


في حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. يمكن الضغط على الرابط للإطلاع على الصور الخاصة بالمستحضر المقلد.


أوضحت هيئة الدواء المصرية ، أن  هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام
في حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة او الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٠١ او الابلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.edaegypt.gov.eg

هيئة الدواء المصرية بخاخ أنف علاج الحساسية عبوات مجهولة العبوات مجهولة المصدر الخط الساخن الصور الخاصة المستحضر المغشوش

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