حلم إنقاص الوزن.. استنفار هيئة الدواء ضد الحقن المغشوشة وغير المسجلة

إنقاص الوزن حلم يبث عنه الكثير من أصحاب الوزن الكبير بشتى الطرق سواء من خلال الأدوية، أو من خلال الأنظمة الغذائية المختلفة.

وفي أثناء رحلة البحث عن حلم التخسيس، تظهر منتجات طبية غير مسجلة لدي هيئة الدواء، يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من على هامش مؤتمرات علمية وجلسات نقاشية.

بدورها، شنت هيئة الدواء حملة رصد كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لرصد تلك الإعلانات الوهمية للمنتجات غير المسجلة لديها أو التي تروج لادعاءات غير صحيحة.



المخالفات الإعلانية

في إطار الدور الرقابي والتنظيمي لهيئة الدواء المصرية وفي إطار إجراءات الرصد والمتابعة الدورية والبلاغات الواردة تبين بالفحص المخالفة التالية:

إعلان يحتوي على ادعاءات تسويقية مضللة عن منتج غير مسجل بهيئة الدواء المصرية.

المخالفات الإعلانية



هيئة الدواء المصرية تحذر من استخدام مستحضرات مجهولة المصدر في إنقاص الوزن وعلاج السمنة

حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام المستحضرات مجهولة المصدر، التي يتم الترويج لها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات، في إنقاص الوزن وعلاج السمنة.

وقالت الهيئة إنه بالبحث، وُجد أن العديد من هذه المستحضرات غير مسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بالمستحضرات المسجلة بهيئة الدواء المصرية، وقد يلجأ البعض لاستخدامها في إنقاص الوزن دون معرفة مكوّناتها، ما قد يسبب أضرارا صحية بالغة.

وناشدت الهيئة المواطنين عدم الانجراف وراء الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات التي تروج للمستحضرات مجهولة المصدر دون الرجوع للجهات الرسمية لما لذلك من أثر سلبي على الاستخدام السليم للأدوية وما يترتب عليه من أضرار صحية بالغة.

وأهابت الهيئة بالمواطنين ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة قبل تناول أي من المستحضرات الدوائية، محذرة من خطورة التطبيب الذاتي.

وفي هذا الإطار، ترحب الهيئة بجميع الاستفسارات عن المستحضرات الصيدلية من مقدمي الرعاية الصحية وجميع المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، من خلال خدمات البلاغات والاستفسارات الإلكترونية على الموقع الرسمي للهيئة منها: خدمة "مخالفة"، وذلك للإبلاغ عن مخالفات تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية، وخدمة "إعلان غير ملائم"، وذلك للإبلاغ عن مواد دعائية دوائية غير ملائمة، وخدمة "استشارة دوائية" وذلك للاستفسار عن معلومة دوائية موثوقة.