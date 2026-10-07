رئيس هيئة الدواء يبحث مع سفير أذربيجان بالقاهرة تعزيز التعاون الدوائي

التقى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، السفير إلخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، بحضور الوزير المفوض علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وأذربيجان في المجالات الدوائية والتنظيمية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين البلدين.

وخلال اللقاء، تم استعراض مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين، مع التأكيد على أهمية تعزيز التواصل المؤسسي وتبادل الخبرات التنظيمية والفنية، بما يدعم تطوير أطر التعاون في القطاع الدوائي، ويفتح مجالات جديدة للعمل المشترك بين الجهات المعنية في البلدين.

كما تناول اللقاء بحث فرص التعاون في مجال الصناعات الدوائية والتبادل التجاري للمنتجات والمستحضرات الدوائية، إلى جانب دعم التواصل بين الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الدوائي في مصر وأذربيجان، بما يسهم في التعريف بالقدرات والإمكانات التي يمتلكها قطاع الصناعات الدوائية المصري، ويدعم فرص إقامة شراكات واستثمارات جديدة، وفتح مسارات إضافية لنفاذ المنتجات الدوائية المصرية إلى الأسواق الخارجية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الدواء المصرية في تعزيز التعاون الدولي في المجال الدوائي والتنظيمي، من خلال بناء علاقات مؤسسية مع الجهات الرقابية والمنظمات والجهات المعنية بالدواء على المستويين الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والممارسات التنظيمية، ودعم التكامل والتعاون بين السلطات الرقابية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الرقابية المصرية ويرفع من تنافسية الصناعة الوطنية.

كما تواصل هيئة الدواء المصرية العمل من خلال علاقاتها الدولية وخبراتها التنظيمية في دعم نفاذ المنتجات الدوائية المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز الاعتراف بالقدرات التنظيمية والصناعية المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة للصناعة الدوائية.

ويعكس التعاون مع الجانب الأذربيجاني أهمية التوسع في الشراكات الدوائية الدولية، من خلال التعاون التنظيمي وتبادل المعرفة والخبرات، وتشجيع الاستثمارات والشراكات الصناعية، وتعزيز فرص التكامل بين الأسواق، بما يسهم في دعم الأمن الدوائي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتنظيم الدوائي.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية استمرارها في توسيع شبكة التعاون الدولي وبناء جسور التواصل مع مختلف السلطات والجهات الدوائية والرقابية حول العالم، بما يدعم تطوير المنظومة التنظيمية المصرية، ويعزز تنافسية القطاع الدوائي، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة المصرية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات ودعم مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال الصناعات الدوائية.