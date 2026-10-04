هيئة الدواء تحذر .. إعلان حقن تخسيس يحتوي على ادعاءات تسويقية مضللة عن منتج غير مسجل

في إدارة متابعتها لرصد المخالفات الإعلانية ، نشرت هيئة الدواء المصرية ، تحذيراً حمل كود « C547/26 » تحت عنوان « إعلان يحتوي على ادعاءات تسويقية مضللة عن منتج غير مسجل بالهيئة .

وقالت هيئة الدواء المصرية ، أن المخالفة إعلان لمنتج يحمل إسم « RETA » تم نشره علي موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام بتاريخ 20 سبتمبر 2026 لحساب يحمل إسم « harmzeg » .



وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار الدور الرقابي والتنظيمي لهيئة الدواء المصرية وفي إطار إجراءات الرصد والمتابعة الدورية والبلاغات الواردة تبين بالفحص المخالفة التالية:



هيئة الدواء المصرية تحذر من استخدام مستحضرات مجهولة المصدر في إنقاص الوزن وعلاج السمنة

حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام المستحضرات مجهولة المصدر، التي يتم الترويج لها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات، في إنقاص الوزن وعلاج السمنة.

وقالت الهيئة إنه بالبحث، وُجد أن العديد من هذه المستحضرات غير مسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بالمستحضرات المسجلة بهيئة الدواء المصرية، وقد يلجأ البعض لاستخدامها في إنقاص الوزن دون معرفة مكوّناتها، ما قد يسبب أضرارا صحية بالغة.

وناشدت الهيئة المواطنين عدم الانجراف وراء الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات التي تروج للمستحضرات مجهولة المصدر دون الرجوع للجهات الرسمية لما لذلك من أثر سلبي على الاستخدام السليم للأدوية وما يترتب عليه من أضرار صحية بالغة.

وأهابت الهيئة بالمواطنين ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة قبل تناول أي من المستحضرات الدوائية، محذرة من خطورة التطبيب الذاتي.

وفي هذا الإطار، ترحب الهيئة بجميع الاستفسارات عن المستحضرات الصيدلية من مقدمي الرعاية الصحية وجميع المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، من خلال خدمات البلاغات والاستفسارات الإلكترونية على الموقع الرسمي للهيئة منها: خدمة "مخالفة"، وذلك للإبلاغ عن مخالفات تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية، وخدمة "إعلان غير ملائم"، وذلك للإبلاغ عن مواد دعائية دوائية غير ملائمة، وخدمة "استشارة دوائية" وذلك للاستفسار عن معلومة دوائية موثوقة.



