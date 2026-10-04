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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدة العلاج أسبوع واحد .. تنبيه عاجل للمواطنين بشأن أشهر أدوية الغثيان والقيء

الغثيان والقيء
الغثيان والقيء
عبدالصمد ماهر

قرارات اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية ، التابعة لـ هيئة الدواء المصرية  بجلستها في 2026/08/20 ، إلزم جميع الشركات مالكة المستحضرات المحتوية على 10 mg Domperidone في صورة أقراص بالآتي:


• قصر دواعي الاستعمال على علاج الغثيان والقيء (Vomiting & Nausea) فقط.
• ألا تتجاوز مدة العلاج أسبوعاً واحداً.
• ألا تتجاوز الجرعة اليومية 30 مجم.
• يقتصر الاستخدام على البالغين والمراهقين (12 سنة أو أكثر ويبلغ وزنهم 35 كجم أو أكثر).
• التأكيد على إدراج جميع التحذيرات وموانع الاستعمال بالنشرات الداخلية للمستحضرات المعتمدة بالدول المرجعية.
• أن تحتوي العبوة على 20 قرصاً فقط (شريطان).

 قرار لجنة التقييم العلمي 


أوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي استناداً إلى قرار لجنة التقييم العلمي للمستحضرات الطبية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي بجلستها في 2026/07/29.

 وأشارت الهيئة إلي أنه  تم عرض المستحضر على لجنة التقييم العلمي للمستحضرات الطبية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي بجلستها في 2026/07/29 والتي أوصت بالآتي:
• قصر دواعي الاستعمال على علاج الغثيان والقيء (Vomiting & Nausea) فقط.
• ألا تتجاوز مدة العلاج أسبوعاً واحداً.
• ألا تتجاوز الجرعة اليومية 30 مجم.
• يقتصر الاستخدام على البالغين والمراهقين (12 سنة أو أكثر ويبلغ وزنهم 35 كجم أو أكثر).
• التأكيد على إدراج جميع التحذيرات وموانع الاستعمال بالنشرات الداخلية للمستحضرات المعتمدة بالدول المرجعية.
كما أوصت اللجنة بأن تحتوي العبوة على 20 قرصاً فقط (شريطان).

قرارات اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية
هيئة الدواء المصرية Domperidone دواعي الاستعمال علاج الغثيان القيء Vomiting & Nausea

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