هيئة الدواء تنفي أي زيادة على أسعار الأدوية

في إطار حرص هيئة الدواء المصرية الدائم على الشفافية وحق الرأي العام في المعرفة، والتزاماً بضبط وتنظيم منظومة وسوق الدواء، تؤكد الهيئة بشكل قاطع أن أي أخبار أو بيانات متداولة لا تصدر رسمياً ومباشرة عن الهيئة، أو يتم نسبها إلى مصادر غير رسمية أو مجهلة، هي معلومات غير صحيحة وتعتبرها الهيئة كاذبة وعارية تماماً عن الصحة، حيث لا يُعتد بأي معلومة إلا من خلال البيانات والقنوات الرسمية الصادرة عن هيئة الدواء المصرية فقط.

وتنفي الهيئة بشكل قاطع ما تردد مؤخراً عبر بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود عدد من الزيادات السعرية التي تم الترويج لها ووجود قرارات زيادة أسعار تم اصدارها ويتم تطبيقها في يناير القادم، مؤكدةً استقرار سوق الدواء المصري وتوافر مختلف المستحضرات والبدائل العلاجية بصورة منتظمة دون وجود أي أزمات تبرر ترويج مثل تلك الادعاءات.

توخي الحيطة والحذر والمسؤولية التامة في التعامل مع هذا الملف

وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية والقائمين على المنصات الرقمية بضرورة توخي الحيطة والحذر والمسؤولية التامة في التعامل مع هذا الملف، نظراً لارتباطه المباشر بصحة المواطنين وحياتهم اليومية، والالتزام الكامل باستقاء المعلومات والبيانات حصراً من مصادرها الرسمية بالهيئة تجنباً لإثارة أي قلق أو بلبلة لدى الرأي العام. وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة تجاه كل من يروج لهذا النوع من الاشاعات.