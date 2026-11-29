قال اللواء أيمن الضبع، الخبير المروري، إن سيارات نقل المواد البترولية لا يسمح بترخيصها إلا بعد استيفاء مجموعة من المواصفات والاشتراطات الفنية الخاصة، التي تضمن سلامة المركبة وتأمين حركة نقل المواد البترولية على الطرق.



وأوضح “الضبع”، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هذه السيارات تخضع لإجراءات الترخيص والفحص الدوري كل 3 سنوات، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية ومعايير السلامة.



وأضاف أن من بين الاشتراطات المهمة وجود حواجز معدنية بالسيارة، تعمل على منع دخول السيارات الأخرى أسفل خزان الوقود في حالة وقوع تصادم، بما يسهم في الحد من خطورة الحوادث وحماية الأرواح.

