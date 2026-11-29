أشاد محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، بالمستوى الذي يقدمه لاعبو الزمالك تحت قيادة معتمد جمال، مؤكدًا أنهم يستحقون الفوز في مباراة اليوم، بعدما قدموا كل ما لديهم داخل الملعب رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.

وقال عبد الجليل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، إن لاعبي الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية منذ بداية الموسم، ورغم ذلك يقاتلون من أجل الفريق، على عكس لاعبي الأهلي الذين يحصلون على رواتبهم مرتين شهريًا.

ووصف بيان لاعبي الزمالك بالمحترم، مشيدًا باعتراضهم بأدب واستمرارهم في أداء واجبهم داخل الملعب، بعيدًا عن الأزمات. كما أثنى على معتمد جمال، مؤكدًا أنه مدرب محترم.