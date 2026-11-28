يترقب عشاق نادي الزمالك المواجهة المرتقبة أمام الإفريقي التونسي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027، وسط اهتمام كبير بمعرفة القنوات المجانية التي تتيح مشاهدة اللقاء دون الحاجة إلى اشتراك في القنوات المشفرة.

موعد مباراة الزمالك والإفريقي التونسي اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام الإفريقي التونسي، على استاد القاهرة الدولي، في افتتاح مشوارهما بمرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لتحقيق بداية قوية تعزز فرصه في المنافسة على اللقب القاري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة المواجهة التي تمثل أول اختبار للزمالك في دور المجموعات.

قناة مجانية لمشاهدة مباراة الزمالك والإفريقي

يمكن للجماهير المصرية متابعة مباراة الزمالك والإفريقي التونسي عبر البث الأرضي المجاني لقناة «أون سبورت»، من خلال استقبال القناة على أجهزة التلفزيون التي تدعم البث الأرضي الرقمي، أو باستخدام جهاز استقبال خارجي مناسب، دون الحاجة إلى الاشتراك في باقات القنوات الرياضية المشفرة.

ويُتاح استقبال البث الأرضي الرقمي للقناة عبر تردد UHF32، بينما يمكن استقبال البث التماثلي من خلال تردد UHF9، بحسب نظام الاستقبال المتاح لدى المشاهد.

كما تنقل شبكة قنوات beIN SPORTS المباراة عبر شاشتها، ضمن حقوق بث منافسات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

خطوات استقبال أون سبورت عبر البث الأرضي

لمشاهدة المباراة عبر البث الأرضي، يجب تجهيز هوائي استقبال أرضي «إريال»، مع وضعه في مكان مناسب للحصول على إشارة جيدة، ثم توصيله بالمدخل المخصص في التلفزيون.

وفي حال كانت الشاشة لا تدعم استقبال البث الرقمي الأرضي، يمكن استخدام جهاز استقبال خارجي يدعم تقنية DVB-T أو DVB-T2، وتوصيله بالهوائي من جهة وبالتلفزيون من جهة أخرى باستخدام كابل HDMI أو الكابل المناسب.

طريقة ضبط قناة أون سبورت على التلفزيون

يمكن ضبط القناة من خلال الدخول إلى إعدادات التلفزيون باستخدام جهاز التحكم، ثم اختيار قائمة القنوات أو إعدادات البث، والضغط على البحث عن القنوات أو التوليف.

بعد ذلك، يتم تحديد البحث التلقائي عن القنوات الرقمية (Digital)، والانتظار حتى انتهاء عملية البحث، ثم حفظ القنوات التي جرى العثور عليها والتأكد من ظهور قناة أون سبورت ضمن القائمة، وبهذه الطريقة يمكن للجماهير متابعة انطلاقة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا عبر البث الأرضي المجاني.