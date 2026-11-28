علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على فوز بيراميدز أمام الأهلي، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من اللاعبين الذين سبق لهم ارتداء القميص الأبيض ضمن صفوف الفريقين.

وقال أحمد سليمان، في تصريحات تلفزيونية: «مباراة الأهلي وبيراميدز كانت بين الزمالك ب والزمالك ج».

وأضاف: «هناك 6 لاعبين من الزمالك كانوا في الأهلي، بينهم زيزو وبن شرقي وأحمد رضا، وهناك 7 لاعبين من الزمالك في بيراميدز».

من جانب آخر تحدث أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن البيان الذي أصدره لاعبو الفريق الأول لكرة القدم مؤخرًا، اعتراضًا على تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية، مؤكدًا أن ما حدث يمثل ظاهرة غير مسبوقة داخل النادي.

وكان لاعبو الزمالك قد أعلنوا موقفهم من أزمة المستحقات المتأخرة عن الموسم الجاري، من خلال بيان رسمي، في ظل الأزمات المالية التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

وقال أحمد سليمان، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر»: «بيان لاعبي الزمالك؟ هذه ظاهرة جديدة تحدث لأول مرة في تاريخ الزمالك».