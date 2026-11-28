اختتم الدكتور مصطفى عبدالكريم، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، نيابةً عن فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، فعاليات دورة تأهيل المقبلين على الزواج في نسختها الثانية والعشرين، التي نظمها مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية بالتعاون مع مركز سكن لشئون الأسرة، تحت عنوان «لتسكنوا إليها»، وذلك عقب برنامج تدريبي متكامل استهدف إعداد المقبلين على الزواج وتأهيلهم علميًّا وشرعيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا، بما يعينهم على بناء حياة أسرية مستقرة وواعية.

ونقل الدكتور مصطفى عبدالكريم إلى المتدربين تحيات فضيلة مفتي الجمهورية ودعواته لهم بالتوفيق والسداد، مثمنًا جهود مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية في تنظيم مثل هذه البرامج النوعية التي تستجيب لاحتياجات المجتمع وتتناول قضايا الأسرة من جوانب متعددة، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي أتاح للمشاركين التعرف على أسس الاختيار الصحيح لشريك الحياة ومعاييره، وأهمية المشاورة وتبادل الخبرات، إلى جانب اكتساب مهارات إدارة الحوار والنقاش، والتعامل الواعي مع مختلف المواقف التي قد تواجه الزوجين في حياتهما المشتركة.

وأضاف أن البرنامج لم يقتصر على الجوانب الشرعية المرتبطة بالزواج، بل امتد ليشمل عددًا من العلوم والفنون والمهارات التي يحتاج إليها المقبلون على هذه المرحلة المهمة، ومن بينها جماليات المنزل، وإدارة الموارد المالية للأسرة، والجوانب الطبية والصحية، مؤكدًا أن هذا التكامل في الموضوعات يعكس أهمية الإعداد الشامل للحياة الزوجية، ويجسد المعنى العميق الذي قرره القرآن الكريم في وصف الزواج بأنه آية من آيات الله تستحق التأمل والعناية، حيث يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾، وهو ما يستدعي إدراك عظمة هذا الميثاق الغليظ وعدم التهاون في مسؤولياته ومتطلباته، سائلًا المولى عز وجل أن يقيمنا بالحق ويقيم الحق بنا.

وفي ختام الفعاليات، جرى تكريم المتدربين وتسليمهم شهادات اجتياز الدورة، إلى جانب تكريم الفائزين في القرعة التي أُجريت لاختيار عدد من المشاركين لحضور الندوة الدولية التي تعتزم دار الإفتاء المصرية عقدها، تقديرًا لحرصهم على الاستفادة من البرنامج ومشاركتهم الفاعلة في أنشطته التدريبية والعلمية.

وتأتي دورة «لتسكنوا إليها» في إطار جهود دار الإفتاء المصرية لتعزيز الوعي الأسري وترسيخ مفاهيم الزواج القائم على المودة والرحمة والمسؤولية المشتركة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تجمع بين التأصيل الشرعي والمعارف النفسية والاجتماعية والطبية والاقتصادية، وتسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا بمتطلبات الحياة الزوجية، وقدرةً على مواجهة تحدياتها، بما يدعم استقرار الأسرة المصرية وتماسك المجتمع.