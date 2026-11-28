ناقشت فعاليات دورة «الهوية الدينية وقضايا الشباب» التي تنظمها دار الإفتاء المصرية بجامعة كفر الشيخ، مجموعة من القضايا التي تتصل بتكوين وعي الشباب وحمايتهم من التحديات الفكرية والسلوكية المعاصرة، من خلال محاضرات علمية تناولت الإدمان السلوكي الخفي، وأخلاقيات التعامل مع الإعلام الرقمي، والأسئلة الوجودية التي يبحث الإنسان عن إجابات لها بشأن حياته ومصيره.

وشهدت الفعاليات مشاركة عدد من المتخصصين، الذين تناولوا القضايا المطروحة من زوايا دينية وتربوية ونفسية وفكرية، بهدف تعزيز الهوية الدينية لدى الشباب، ومساعدتهم على التعامل مع التحديات التي يفرضها الواقع المعاصر، وترسيخ القيم التي تحمي الفرد والمجتمع.

أيمن أبو عمر: الإسلام ينظم الغرائز ولا يلغيها

وتناول الدكتور أيمن أبو عمر، عضو المكتب الفني لفضيلة مفتي الجمهورية، خلال محاضرته «التحرر من الإدمان الخفي.. كيف تنتصر على الإباحية؟»، طبيعة الإدمان السلوكي وأبعاده النفسية والدينية والاجتماعية، متوقفًا عند أسباب تكرار بعض السلوكيات التي يعرف الإنسان أضرارها، ويشعر بالندم تجاهها، لكنه يجد صعوبة في التوقف عنها.

وأوضح أن الشهوة جزء من الطبيعة الإنسانية، وليست عيبًا في الإنسان، وأن الإسلام لم يأتِ لإلغاء الغرائز، بل لتنظيمها وتهذيبها، وحماية الإنسان من الوقوع تحت سيطرتها، مؤكدًا أن جوهر المجاهدة يتمثل في قدرة المرء على التحكم في رغباته، وعدم الاستجابة لكل ما يدفعه إليه الميل أو الشهوة.

وأشار إلى أن الانتصار على السلوكيات الإدمانية يبدأ من إدراك الإنسان أن وجود الرغبة لا يعني بالضرورة الانقياد لها، وأن المسافة بين الشعور بالرغبة واتخاذ قرار الاستجابة تمثل مساحة المجاهدة الحقيقية التي يستطيع من خلالها إدارة نفسه واختيار ما ينفعه.

وأكد عضو المكتب الفني لفضيلة المفتي أن علاج الإدمان السلوكي لا يتوقف عند معرفة الحكم الشرعي، وإنما يحتاج إلى فهم عميق للأسباب النفسية والاجتماعية والسلوكية التي تقف وراءه، والاستفادة من الوسائل العلمية والعلاجية المتخصصة، موضحًا أن بعض الأشخاص قد يلجأون إلى هذه الممارسات هربًا من الضغوط النفسية أو الشعور بالوحدة أو الملل.

وشدد على أن الحرية لا تعني أن يفعل الإنسان كل ما يرغب فيه دون قيود، وإنما أن يكون قادرًا على منع نفسه مما لا ينبغي فعله، والتحكم في قراراته بدلًا من أن تتحكم فيه رغباته.

7 قواعد للتعامل مع الإدمان السلوكي ومقاومة الانتكاس

واستعرض الدكتور أيمن أبو عمر مجموعة من الأسس التي تساعد على الوقاية من الإدمان السلوكي والتعامل معه، مؤكدًا أهمية البدء بالوقاية قبل الوصول إلى مرحلة العلاج، وبناء الرقابة الداخلية لدى الإنسان واستشعاره مراقبة الله سبحانه وتعالى في تصرفاته.

وتضمنت القواعد التي طرحها إدارة الشهوة بدلًا من إنكار وجودها، واستثمار الوقت والطاقة فيما يعود بالنفع على الإنسان، والحرص على اختيار البيئة المحيطة والصحبة التي تساعد على الالتزام بالسلوك الصحيح، وعدم الاستسلام لليأس عند التعثر، إلى جانب الجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب العملية والعلاجية.

وأوضح أن الوقوع مجددًا في الخطأ لا ينبغي أن يتحول إلى سبب لفقدان الأمل أو التوقف عن محاولة إصلاح النفس، بل يتعين على الإنسان مواصلة المجاهدة والعودة إلى الطريق الصحيح، وعدم اليأس من رحمة الله مهما تكررت محاولات التعدد.

الإعلام الرقمي يحتاج إلى ميثاق أخلاقي

وفي محاضرة بعنوان «الميثاق الأخلاقي لوسائل الإعلام الرقمي»، تناول الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام العجمي، أستاذ ورئيس قسم أصول التربية ووكيل كلية التربية بجامعة الأزهر، أهمية وضع ضوابط أخلاقية تحكم استخدام المنصات الرقمية، في ظل ما أصبحت توفره من إمكانات كبيرة للتواصل وتبادل المعلومات والمعرفة، وما يصاحب ذلك من تحديات ومخاطر تستدعي تعزيز المسؤولية لدى المستخدمين.

وأوضح أن التطورات المتسارعة في وسائل الاتصال جعلت التعامل الواعي مع الإعلام الرقمي ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، بما يتطلب الالتزام بمجموعة من القيم والمبادئ التي تنظم نشر المحتوى وتداوله، وتحدد أسس التعامل مع المعلومات والتفاعل عبر المنصات المختلفة.

وتطرق إلى عدد من الجوانب العملية التي تسهم في حماية الشباب من مخاطر الفضاء الرقمي، وفي مقدمتها التأكد من صحة الأخبار والمعلومات قبل نشرها أو تداولها، والتصدي للشائعات والمحتوى المضلل، والعمل على تعزيز الهوية الدينية في البيئة الرقمية.

كما تناول أهمية تعريف المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم في العالم الرقمي، وتقديم إرشادات عملية تساعد الشباب على توظيف وسائل الإعلام الحديثة بصورة إيجابية ومسؤولة، بما يحقق الاستفادة من إمكاناتها المعرفية والتواصلية دون الوقوع في مخاطرها.

الوحي يقدم إجابات يقينية عن أسئلة الوجود

ومن جانبه، طرح الأستاذ الدكتور خالد حسب الله، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بنات بكفر الشيخ جامعة الأزهر، خلال محاضرته «الأسئلة الوجودية الكبرى»، طبيعة التساؤلات التي تلازم الإنسان بشأن حقيقة وجوده، والغاية من حياته، ومصيره، وعلاقته بالخالق، وحقيقة الموت وما بعده.

وأكد أن الدين يمثل ضرورة للإنسان على المستويات العقلية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية، موضحًا أن الإنسان لا يستطيع الاستغناء عن الهداية الدينية في الوصول إلى الطمأنينة والسعادة الحقيقية، كما أن بناء مجتمع متماسك وترسيخ منظومة القيم والأخلاق يحتاجان إلى الاستناد إلى تعاليم الدين السماوي الصحيح.

وأشار إلى أن الأسئلة المتعلقة بالوجود والمصير ليست مجرد أفكار عابرة، وإنما تنبع من طبيعة العقل الإنساني، وتظل تدفع الإنسان إلى البحث عن إجابات تمنحه الاطمئنان والاستقرار النفسي والفكري.

وأوضح أن الفلسفة والعلوم الإنسانية والتجريبية، رغم تعدد مجالاتها ومناهجها، لا تستطيع بمفردها الوصول إلى إجابات نهائية وشاملة عن حقيقة الوجود، والغاية من الخلق، والمصير الإنساني، نظرًا إلى حدود الأدوات والمناهج التي تعتمد عليها، مؤكدًا أن الوحي الإلهي هو المصدر الذي يقدم إجابات يقينية تجمع بين إقناع العقل وطمأنينة القلب.

وأضاف أن الإنسان مخلوق مكرم، وأن الغاية من وجوده تتمثل في عبادة الله تعالى وعمارة الأرض وتحقيق الاستخلاف فيها، لافتًا إلى أن الموت ليس انتهاءً للحياة، وإنما انتقال إلى دار أخرى، يعقبه البعث والحساب والجزاء على أعمال الإنسان في الدنيا.

وأكد أن الإجابات التي يقدمها الدين عن الأسئلة الوجودية الكبرى تسهم في تعزيز إدراك الشباب لحقيقة هويتهم، وفهم الغاية من وجودهم، واستيعاب مسؤولياتهم تجاه أنفسهم ومجتمعهم والحياة التي يعيشونها.

حضور قيادات جامعة كفر الشيخ وأعضاء هيئة التدريس

وشهدت المحاضرات حضور الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والأستاذ الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة السابق لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، إلى جانب عدد من عمداء الكليات ووكلائها، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وطلاب الجامعة.

واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية الجمع بين الجوانب الدينية والتربوية والنفسية والإعلامية في بناء وعي الشباب، والتعامل مع التحديات التي تواجههم من خلال منهج يجمع بين الفهم الصحيح للدين والاستفادة من المعرفة العلمية وإدراك طبيعة الواقع المعاصر.

كما أكدت المحاضرات ضرورة تعزيز الهوية الدينية، وتنمية المسؤولية الأخلاقية لدى الشباب، وتحصينهم من الأفكار والسلوكيات السلبية، بما يساعد على بناء شخصية متوازنة وقادرة على المشاركة الفاعلة والإيجابية في المجتمع.

