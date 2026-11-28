أعلنت قافلة بين سينمائيات عن اختيار ستة مشاريع أفلام طويلة للمشاركة في الدورة التاسعة من ورشة القطع الأولي (المونتاج المبدئي)، وهي ورشة استشارية للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج مخصصة لصانعات الأفلام العربيات، تُعقد عبر الإنترنت في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2026.

وتضم قائمة المشاريع المختارة من الجزائر فيلم «زريعة مُرّة» للمخرجة كاميليا قضقاضي، وفيلم «أنا، هناء والجزائر» للمخرجة آسيا تمرجانت، ومن تونس فيلم «سعيدة، الباقون» للمخرجة سالمة الهوبي، وفيلم «شادية» للمخرجة ريم النخلي، ومن لبنان فيلم «سداسي القلب» للمخرجة لمى شدياق، ومن مصر فيلم «ظل بعيد» للمخرجة منار الزهيري.

لجنة تحكيم الورشة

وتضم لجنة تحكيم الورشة هذا العام المخرجة هالة خليل (مصر)، والمنتجة مي عودة (فلسطين)، والمونتيرة والمنتجة ميشيل تيان (لبنان).

وتلتقي صانعات الأفلام المشاركات على مدار أيام الورشة الثلاثة بأعضاء لجنة التحكيم في جلسات استشارية مطوَّلة لمناقشة النسخ المبدئية لأفلامهن وإمكانات تطويرها في مرحلة المونتاج. وفي ختام الورشة، تختار لجنة التحكيم فيلمًا واحدًا لمنحه جائزة قدرها 4000 يورو، كدعم للمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتستهدف الورشة مشاريع الأفلام الطويلة التي تمتد في نسختها النهائية لـ60 دقيقة فأكثر، بمختلف أنواعها: الروائية والتسجيلية والمختلطة والتجريبية وأفلام التحريك.

يُذكر أن ورشة القطع الأولي انطلقت في العام 2018، وتواصلت على مدى ثماني سنوات على التوالي بمشاركة مجموعة واعدة من مشاريع الأفلام لمخرجات عربيات، حظي عدد منها بتقدير عربي وعالمي واسع من خلال اختيارها في مهرجانات مرموقة وحصولها على جوائز، ومن بينها فيلم «سعاد» للمخرجة آيتن أمين (اختيار مهرجان كان 2020 ومهرجان برلين وتريبيكا 2021)، وفيلم «أعنف حب» للمخرجة إليان راهب (اختيار مهرجان برلين وقرطاج، ومهرجان سالونيك الدولي للفيلم الوثائقي 2021)، وفيلما «جزائرهم» (اختيار مهرجان لايبزيج، والجونة، وعمان، ومهرجان مونبلييه للسينما المتوسطية 2020)، و«باي باي طبريا» (اختيار مهرجان لندن، وبالم سبرينجز، ومراكش، ومونبلييه 2023) للمخرجة لينا سوالم، وفيلم «أماكن تصوير أفلام عائلتي» (اختيار أيام قرطاج السينمائية، ومهرجان الفيلم العربي في برلين) للمخرجة فيولا شفيق.

قافلة بين سينمائيات

تأسست قافلة بين سينمائيات في عام ٢٠٠٨ على يد المخرجة أمل رمسيس، كمبادرة مستقلة تديرها مجموعة من صانعات الأفلام. تسعى القافلة من خلال عروضها المتنقلة في عدة دول وعروض الأونلاين إلى دعم دور المرأة في صناعة السينما، كما تهدف إلى خلق شبكة دولية من صانعات الأفلام من مختلف أنحاء العالم، خاصة من العالم العربي. وتقوم القافلة بدور فعّال في التعليم السينمائي وتدريب النساء على تقنيات صناعة الأفلام التسجيلية الإبداعية في مجالات الإخراج، والإنتاج، والمونتاج، والتصوير، إلى جانب دعم المشاريع السينمائية للنساء في جميع مراحل الإنتاج.