علق السيناريست عمرو محمود ياسين على الجدل المثار حول مسلسل «عنبر الموت»، بعد اعتراض نقابة التمريض على العمل.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن كل عمل فني يتناول نموذجًا سيئًا في إحدى المهن يثير غضب أصحابها، وقد يصل الأمر إلى رفع دعاوى قضائية، مشيرًا إلى أن هذا يحدث سواء كان العمل يتناول طبيبًا أو محاميًا أو صحفيًا أو ممرضًا.

وأضاف أن الدراما تقوم في الأساس على الصراع، متسائلًا عن كيفية تقديم أعمال فنية إذا كان أصحاب كل مهنة يرون أن أفرادها منزهون عن الخطأ، ولا يجوز الاقتراب منهم أو تناولهم بصورة نقدية.

وأوضح أن هناك فرقًا بين الإساءة إلى مهنة بأكملها وبين تقديم نموذج سيئ لأحد العاملين بها، مؤكدًا أن من حق أصحاب المهن رفض الإساءة والتعميم، لكن ليس من حقهم منع تناول النماذج السلبية في الأعمال الفنية.

وشدد عمرو محمود ياسين على أن احترام المهن لا يعني تحصين أصحابها من النقد أو التناول الدرامي، متسائلًا عما إذا كان تقديم طبيب فاسد في عمل فني يعد هجومًا على الأطباء أم أنه في الحقيقة تسليط للضوء على الفساد.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدراما لا يمكن أن تخلو من النماذج السيئة والصراعات، باعتبارها جزءًا أساسيًا من طبيعة العمل الفني.