كشفت الفنانة هند صبري عن كواليس تعاونها مع الفنان أحمد حلمي فى فيلم “أضعف خلقه” الذى عرض فى مهرجان مراكش السينمائى.

وقالت هند صبري في لقاء مع "عرب وود": كان جميل جدا التعاون مع أحمد حلمي الفنان الكبير اللي أنا بحبه وبحترمه وكنت حابه اشتغل معاه من زمان، حبيت أوي إننا نعمل الفيلم دا مع بعض ومع المخرج عمر هلال كان في ألفة كأني اشتغلت مع حلمي قبل كده وكان في كيميا اعتقد الناس هتشوفها في الشاشة".

وأضافت: العمل هو فيلم إنساني جدا زي ما اتعودنا من المخرج عمر هلال في "فوي فوي فوي" ودلوقتي في "اضعف خلقه" هي بتبقى شخصيات عادية جدا وبنشوفها كل يوم وفجأة بيحصل لهم حاجة فوق العادية بتلخبط حياتهم كلها".

تفاصيل فيلم «أضعف خلقه»

يُعد فيلم «أضعف خلقه» محطة سينمائية جديدة تجمع الفنان أحمد حلمي والفنانة هند صبري للمرة الأولى، ويشهد العمل عودة حلمي إلى السينما بعد فترة غياب تجاوزت ثلاث سنوات، منذ تقديمه فيلم «واحد تاني» الذي عُرض عام 2023.

كان أحمد حلمي قد أعلن انطلاق تصوير الفيلم داخل أحد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة، وسط ترقب لعرض العمل الذي يجمع بين الدراما والتشويق والكوميديا، ويقدم حكاية تدور أحداثها في إطار اجتماعي مختلف.

وتعود أحداث الفيلم إلى عام 2007 داخل حديقة حيوان الجيزة، حيث يجسد أحمد حلمي شخصية عالم حيوانات يواجه مجموعة من الضغوط المالية والعائلية التي تؤثر في حياته، بينما تقدم هند صبري دور زوجته، التي تحاول الحفاظ على استقرار الأسرة وتماسكها في مواجهة الظروف المحيطة بهما.

ويتولى المخرج عمر هلال إخراج الفيلم، في تعاون يجمعه بنجمين من أبرز نجوم السينما المصرية، وسط اهتمام بمشاركة العمل في أحد المهرجانات السينمائية الدولية المهمة.