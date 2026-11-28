كشفت المخرجة السعودية هناء العمير عن تفاصيل فيلمها “جحيم العابرين” ، والذى عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولي فى دورته الأخيرة.

وقالت المخرجة هناء العمير، فى تصريح خاص لـ صدى البلد: "كنت أنتظر تجربة الفيلم السينمائي الطويل منذ زمن، والحقيقة أنها من أمتع التجارب بالنسبة لي في الإخراج، لأن الفيلم يحتاج إلى تركيز مكثف في كل تفصيلة، وفي حالة "جحيم العابرين" تحديدا، شعرت أن كل عنصر من عناصر العمل يمثل بطلا في حد ذاته خاصة أن العمل يعتمد على تيمة الرعب والتشويق.

قصة فيلم جحيم العابرين

وتدور أحداث الفيلم على طريق جبلي يشتهر بحوادث الاختفاء والجرائم، حيث تصادف شابة رجلًا بجوار سيارته المعطلة، فيطلب منها توصيله إلى أقرب محطة. ومن هنا، تنطلق رحلة ليلية تزداد غرابة وخطورة مع تقدم الأحداث.

هناء العمير كاتبة ومخرجة ومنتجة سعودية حائزة على جوائز، أصبحت سلسلتها «وساوس» أول عمل سعودي أصلي على منصة نتفليكس. وتشمل مسيرتها الفوز بجائزة النخلة الذهبية عن فيلم «شكوى»، والحصول على منحة معمل البحر الأحمر بقيمة 500 ألف دولار عن سيناريو «شرشف».

وإلى جانب أعمالها الإبداعية، التي تضم أفلامًا مثل «بعيدًا عن الكلام» و«أغنية البجعة»، تولّت منصب رئيسة جمعية السينما السعودية.