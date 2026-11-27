تمكّن فيلم «جحيم العابرين» من التواجد ضمن قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات في المملكة العربية السعودية.

وحقق الفيلم إيرادات اقتربت من 900 ألف ريال، خلال أسبوع عرضه الأول في دور السينما السعودية.

تدور أحداث الفيلم على طريق جبلي يشتهر بحوادث الاختفاء والجرائم، حيث تصادف شابة رجلًا بجوار سيارته المعطلة، فيطلب منها توصيله إلى أقرب محطة. ومن هنا، تنطلق رحلة ليلية تزداد غرابة وخطورة مع تقدم الأحداث.

هناء العمير كاتبة ومخرجة ومنتجة سعودية حائزة على جوائز، أصبحت سلسلتها «وساوس» أول عمل سعودي أصلي على منصة نتفليكس. وتشمل مسيرتها الفوز بجائزة النخلة الذهبية عن فيلم «شكوى»، والحصول على منحة معمل البحر الأحمر بقيمة 500 ألف دولار عن سيناريو «شرشف».

وإلى جانب أعمالها الإبداعية، التي تضم أفلامًا مثل «بعيدًا عن الكلام» و«أغنية البجعة»، تولّت منصب رئيسة جمعية السينما السعودية.



