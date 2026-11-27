أدان وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم الجمعة، بأشد العبارات أعمال العنف التي شهدها ملعب "فيلودروم" بمدينة مرسيليا، مساء أمس الخميس، خلال مباراة فريقي أوليمبيك مرسيليا الفرنسي وليفسكي صوفيا البلغاري، ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وقال نونيز - في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" - إن مشاهد العنف الخطيرة التي وقعت خلال المباراة غير مقبولة، مشددا على ضرورة كشف ملابسات هذه الأحداث، وكذلك السلوكيات التي تحرض على الكراهية.

وأضاف أن المسؤولين عن أعمال العنف من الجانبين سيتم تحديد هوياتهم وتوقيفهم ومحاسبتهم على أفعالهم.. مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا، اليوم، مع السلطات والأجهزة المعنية لبحث هذه الأحداث.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي أنه لا مكان للعنف أو للتحريض على الكراهية العنصرية والاستفزاز في الملاعب الرياضية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أدان بأشد العبارات أعمال العنف التي استهدفت مشجعين بلغاريين.. مؤكدا أن مثل هذه التصرفات لا مكان لها في الرياضة أو في الأماكن العامة.

وأجرى ماكرون اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف، الذي أعلن، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن الجانبين يتفقان على أن العدوانية والعنف لا مكان لهما في أوروبا المتحضرة، معربا عن شكره للرئيس الفرنسي على تدخله الشخصي والإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية لضمان محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات.

وأفادت مديرية الأمن بمحافظة بوش دو رون الفرنسية (جنوب فرنسا)، أمس الخميس، بأن نحو 12 شخصا، جميعهم من الجنسية البلغارية، أصيبوا خلال هذه الأحداث، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى إصابة نحو 11 مشجعا بلغاريا، نُقل خمسة منهم إلى المستشفى، إثر اشتباكات مع مشجعي فريق أوليمبيك مرسيليا، قبيل انطلاق المباراة.



