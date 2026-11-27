نقلت صحيفة «إل باييس» الإسبانية تقريرًا حقوقيًا اليوم الجمعة، كشف أن سلطات الهجرة الأمريكية احتجزت 733 امرأة حامل خلال 16 شهرًا من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، مع تسجيل 16 حالة إجهاض على الأقل داخل مراكز الاحتجاز.



ارتفاع حاد في مدة الاحتجاز

وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط مدة احتجاز النساء الحوامل من 5 أيام إلى 43 يومًا، مع بقاء 145 امرأة رهن الاحتجاز لمدة 90 يومًا أو أكثر، في تصاعد غير مسبوق مقارنة بالفترات السابقة.



حرمان من الرعاية والغذاء

ووثّق التقرير حرمان محتجزات من الرعاية الطبية اللازمة والغذاء الكافي، إضافة إلى تقييد بعضهن بالأصفاد، في ظروف وُصفت بأنها تنتهك المعايير الإنسانية والصحية الواجبة للنساء الحوامل.

ويأتي الكشف عن هذه الأرقام وسط تحرك قضائي يهدف إلى وقف هذه الانتهاكات، ومطالبة السلطات الأمريكية بمراجعة سياسات احتجاز النساء الحوامل وضمان حصولهن على الرعاية الطبية والحماية القانونية.

ترحيل 483 ألف مهاجر وتنفيذ 491 ألف عملية اعتقال

وفي بيان نشرت مطلع نوفمبر الجاري، سجلت إدارة الهجرة والجمارك «ICE» رقمًا قياسيًا في عمليات ترحيل المهاجرين خلال السنة المالية 2026، بعدما رحّلت 483 ألفًا و200 شخص، وفق بيانات جديدة لوزارة الأمن الداخلي حصلت عليها شبكة «CBS News»، في تصعيد غير مسبوق لحملة الرئيس دونالد ترامب لتشديد تطبيق قوانين الهجرة، بالتزامن مع تزايد الجدل السياسي بشأن أساليب تنفيذها.



وأظهرت البيانات أن عدد المرحّلين تجاوز الرقم القياسي السابق المسجل في السنة المالية 2025، والبالغ 442 ألفًا و640 شخصًا. كما نفذت الوكالة أكثر من 491 ألف عملية اعتقال خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، بينها نحو 475 ألف حالة اعتقال إدارية، وهو رقم قياسي آخر بحسب وزارة الأمن الداخلي.