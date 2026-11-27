تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في وفاة والدته الكريمة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جناته.

وأعرب مفتي الجمهورية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة وذويها، داعيًا الله تعالى أن يُلهمهم الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم، وأن يجعل ما أصابهم رفعةً في الدرجات وعظيمًا للأجر.

ونعت محافظة القاهرة، ببالغ الحزن والأسى، والدة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، التي وافتها المنية صباح اليوم.

وتقدم نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، وجميع القيادات التنفيذية والعاملين بالمحافظة، بخالص العزاء والمواساة للدكتور إبراهيم صابر وأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيدة عقب صلاة العصر من المسجد القبلي بقرية كفر صراوة، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية