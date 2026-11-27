نعت محافظة القاهرة، ببالغ الحزن والأسى، والدة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، التي وافتها المنية صباح اليوم.

وفاة والدة محافظ القاهرة



وتقدم نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، وجميع القيادات التنفيذية والعاملين بالمحافظة، بخالص العزاء والمواساة للدكتور إبراهيم صابر وأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

تشيع الجثمان

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيدة عقب صلاة العصر من المسجد القبلي بقرية كفر صراوة، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية



