سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا طفيفًا اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5,800 جنيه للبيع و5,750 جنيهًا للشراء، بينما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6,630 جنيهًا للبيع و6,570 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 4,970 جنيهًا للبيع و4,930 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 46,400 جنيه للبيع و46,000 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر وفق آخر تحديث

عيار 24: 6,630 جنيهًا للبيع و6,570 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 5,800 جنيه للبيع و5,750 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 4,970 جنيهًا للبيع و4,930 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3,865 جنيهًا للبيع و3,835 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 46,400 جنيه للبيع و46,000 جنيه للشراء.

الأونصة بالجنيه المصري: 206,170 جنيهًا للبيع و204,395 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالدولار: 3,680.26 دولار.

دولار الصاغة: 56.02 جنيه، مقابل 54.82 جنيه في البنك.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026 ارتفاعًا طفيفًا في السوق المحلية، بعد موجة من التراجعات السابقة، وسط متابعة المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية والمحلية.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5,800 جنيه للبيع و5,750 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6,630 جنيهًا للبيع و6,570 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4,970 جنيهًا للبيع و4,930 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3,865 جنيهًا للبيع و3,835 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 46,400 جنيه للبيع و46,000 جنيه للشراء، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأعيرة المختلفة.

وسجل سعر الأونصة بالجنيه المصري نحو 206,170 جنيهًا للبيع و204,395 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا اليوم

على المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 3,680.26 دولار، بينما بلغ سعر دولار الصاغة 56.02 جنيه، مقابل 54.82 جنيه في البنك.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها تحركات سعر الأونصة في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى مستويات العرض والطلب في السوق المحلية.

هل أسعار الذهب تشمل المصنعية؟

لا تشمل أسعار الذهب المعلنة المصنعية والدمغة، إذ تضاف هذه التكلفة عند شراء المشغولات الذهبية، وتختلف قيمتها من محل صاغة إلى آخر بحسب نوع المشغولات ووزنها والشركة المنتجة.

وبالتالي يكون السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية أعلى من سعر الجرام المعلن بعد إضافة المصنعية والدمغة.