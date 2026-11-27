بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا الحريق بحادث الوراق بمحافظة الجيزة.

وقدم العليمي، باسمه وأعضاء مجلس القيادة والحكومة والشعب اليمني، خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي ولأسر الضحايا والشعب المصري، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالرحمة والمغفرة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين، سائلاً الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.

31 حالة وفاة و26 مصابا



وأشارت وزارة الصحة المصرية، إلى أن عدد الضحايا بلغ 31 وفاة و26 مصابًا في حصيلة نهائية لضحايا حادث حريق سيارة نقل محملة بمواد بترولية في الوراق.

الرئيس الجزائري يعزي الرئيس السيسي



كما بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى ضحايا حادث دائرى الوراق المأساوي الذي شهدته محافظة الجيزة، إثر انقلاب شاحنة وقود وانفجارها.

وقال الرئيس الجزائري في نص برقيته: «ببالغ الحزن والتأثر، صُدمنا بالفاجعة الأليمة التي تسبب فيها انقلاب شاحنة وقود وانفجارها بمحافظة الجيزة في مصر الشقيقة، والذي أودى بحياة واحد وثلاثين شخصاً وأوقع العديد من الجرحى».

وأضاف تبون: «أمام هذا الحادث المأساوي، أتقدم إلى فخامتكم بخالص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لكم ولأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على المصابين».