تقدمت سفارة الجمهورية الجزائرية بالقاهرة، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى مصر، قيادةً وحكومةً وشعباً، في ضحايا الحريق الذي اندلع بالطريق الدائرى بالوراق فى محافظة الجيزة، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين وخسائر مادية.

وأعربت السفارة، فى تغريدة للسفير محمد سفيان براح سفير الجزائر لدى القاهرة مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية على حسابه بمنصة إكس ، عن بالغ حزنها وتأثرها إزاء هذا الحادث الأليم، داعيةً الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما جددت السفارة تأكيدها على تضامن الجزائر الكامل مع مصر في هذا الظرف، سائلةً المولى عز وجل أن يحفظ البلاد وشعبها من كل مكروه.

31 وفاة و26 مصابا



وأشارت وزارة الصحة المصرية، إلى أن عدد الضحايا بلغ 31 وفاة و26 مصابًا في حصيلة نهائية لضحايا حادث حريق سيارة نقل محملة بمواد بترولية في الوراق.

الرئيس الجزائري يبعث برقية عزاء



كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أرسل، من جانبه، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى ضحايا حادث دائرى الوراق المأساوي الذي شهدته محافظة الجيزة، إثر انقلاب شاحنة وقود وانفجارها.

وقال الرئيس الجزائري في نص برقيته: «ببالغ الحزن والتأثر، صُدمنا بالفاجعة الأليمة التي تسبب فيها انقلاب شاحنة وقود وانفجارها بمحافظة الجيزة في مصر الشقيقة، والذي أودى بحياة واحد وثلاثين شخصاً وأوقع العديد من الجرحى».

وأضاف تبون: «أمام هذا الحادث المأساوي، أتقدم إلى فخامتكم بخالص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لكم ولأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على المصابين».