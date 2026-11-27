كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى استمرار الأجواء الخريفية المستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وقالت غانم خلال صباح الخير يا مصر، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية منخفضة في درجات حرارتها، قادمة في معظمها من جنوب أوروبا وتمر على البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها الطبيعية أو أقل قليلًا.

وأضافت أن الأجواء خلال ساعات النهار تكون مائلة للدفء على معظم محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تكون حارة على محافظات جنوب الصعيد، لافتة إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 22 و23 درجة مئوية.

فرص أمطار خفيفة وسحب على عدة مناطق

وأوضحت منار غانم أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، إلى جانب مناطق حلايب وشلاتين، مع ضعف فرص سقوط الأمطار على المناطق الداخلية، والتي لا تتجاوز 10% تقريبًا.

وأشارت إلى احتمالية ظهور بعض السحب على مناطق متفرقة، قد تحجب جزءًا من أشعة الشمس، وتكون مصحوبة بفرص ضعيفة لسقوط بعض الأمطار الخفيفة.

تحذير من الشبورة المائية وبرودة الليل

وحذرت من استمرار تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، موضحة أنها قد تكون كثيفة أحيانًا وتؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح.

وناشدت قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة، وتشغيل كشافات الشبورة والالتزام بتعليمات المرور، مؤكدة ضرورة الانتباه إلى انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وعدم الانخداع بدفء الأجواء نهارًا.

منخفض جوي وتقلبات مرتقبة بداية الأسبوع

وكشفت منار غانم عن بدء بعض التقلبات الجوية اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا بالتزامن مع منخفض آخر على سطح البحر.

وأوضحت أن هذه الحالة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، خاصة على المناطق الساحلية، وانخفاض درجات الحرارة ونشاط قوي للرياح، قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق.

وتوقعت تراجع درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال تأثير المنخفض إلى نحو 20 و21 درجة مئوية، مع انخفاض الصغرى ليلًا إلى ما بين 10 و12 درجة، مشيرة إلى أن شدة التقلبات ستختلف من محافظة إلى أخرى، وأن تطورات الحالة الجوية تخضع للمتابعة المستمرة.