من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الغائب على الميت الدعاء الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره، وفيه طلب المغفرة والرحمة للميت، وسؤال الله أن يعفو عنه ويكرم نزله ويوسع مدخله ويطهره من الذنوب.

وجاء في الدعاء: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار».

دعاء لشهداء حادث الوراق

اللهم اغفر لشهداء حادث دائري الوراق وارحمهم، وعافهم واعفُ عنهم، وأكرم نُزلهم، ووسّع مُدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقِّهم من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم تقبّل ضحايا حادث دائري الوراق عندك في الشهداء والصالحين، وارفع درجاتهم في المهديين، واخلفهم في أهلهم في الغابرين، واجعل مثواهم الفردوس الأعلى من الجنة.

اللهم آنس وحشة شهداء دائري الوراق، ونوّر قبورهم، وافسح لهم فيها مدّ أبصارهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار.

اللهم أجر شهداء حادث دائري الوراق من عذاب القبر وعذاب النار، وأبدلهم دارًا خيرًا من دارهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأدخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.

اللهم اربط على قلوب أهالي ضحايا حادث دائري الوراق، وأنزل عليهم الصبر والسكينة، واجبر كسرهم، وارحم ضعفهم، وعوّضهم خيرًا، واجمعهم بأحبابهم في جنات النعيم.

اللهم يا أرحم الراحمين، يا واسع المغفرة، نسألك أن ترحم شهداء حادث دائري الوراق رحمةً تطمئن بها أرواحهم، وتقرّ بها أعينهم، اللهم اجعلهم في أعلى عليين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

كيفية صلاة الغائب

ويتطلب أداء صلاة الغائب توافر عدد من الشروط الأساسية، في مقدمتها نية صلاة الجنازة، واستقبال القبلة، والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر.

ويُستحب أن يؤديها المسلمون في جماعة، غير أن الجماعة ليست شرطًا لصحة الصلاة، وفقًا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

وتتشابه صلاة الغائب في أحكامها الأساسية مع صلاة الجنازة المعتادة، سواء من حيث عدد التكبيرات أو ما يُقال عقب كل تكبيرة، مع مراعاة أحكام الصلاة وما ورد بشأنها من أذكار وأدعية.

تتكون صلاة الغائب من أربع تكبيرات متتابعة، ويأتي عقب كل تكبيرة ذكر أو دعاء محدد، وفق الترتيب التالي:

التكبيرة الأولى: يبدأ المصلي بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ سورة الفاتحة.

التكبيرة الثانية: يكبر المصلي، ثم يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال قراءة الصلاة الإبراهيمية، بدءًا من قول «اللهم صل على سيدنا محمد»، وصولًا إلى نهاية التشهد.

التكبيرة الثالثة: يكبر المصلي، ثم يتوجه بالدعاء للمتوفى، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يشمله برحمته ومغفرته، وأن يعفو عنه ويتجاوز عن سيئاته.

التكبيرة الرابعة: يأتي المصلي بالتكبيرة الأخيرة، ثم يدعو لنفسه ولسائر المسلمين، قبل أن ينهي الصلاة بالتسليم.

ويُراعى في صلاة الجنازة على الميت الغائب ما يُراعى في صلاة الجنازة على الميت الحاضر من سنن وآداب، باعتبار أن طريقة أدائهما واحدة في أصلها.

