يحرص المسلمون على معرفة مواقيت الصلاة يوميا للالتزام بأداء الصلوات الخمس في مواعيدها، خاصة يوم الجمعة الذي يحظى بمكانة خاصة لدى المسلمين، مع اهتمام المواطنين بالتعرف على توقيتات الأذان في مختلف المدن والمحافظات المصرية.

وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى وفقا للموقع الجغرافي، وهو ما يستدعي متابعة التوقيت المحلي لكل مدينة، سواء في القاهرة أو الإسكندرية أو أسوان أو مطروح أو الغردقة وشرم الشيخ.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات

تأتي مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026 في عدد من المدن المصرية على النحو التالي.

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:59 صباحا.

موعد الشروق: 6:30 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:42 صباحا.

موعد أذان العصر: 2:35 مساء.

موعد أذان المغرب: 4:55 مساء.

موعد أذان العشاء: 6:17 مساء.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:05 صباحا.

موعد الشروق: 6:37 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:48 صباحا.

موعد أذان العصر: 2:38 مساء.

موعد أذان المغرب: 4:58 مساء.

موعد أذان العشاء: 6:20 مساء.

مواقيت الصلاة في الغردقة

موعد أذان الفجر: 4:45 صباحا.

موعد الشروق: 6:14 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:32 صباحا.

موعد أذان العصر: 2:31 مساء.

موعد أذان المغرب: 4:51 مساء.

موعد أذان العشاء: 6:10 مساء.

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر: 4:44 صباحا.

موعد الشروق: 6:13 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:30 صباحا.

موعد أذان العصر: 2:27 مساء.

موعد أذان المغرب: 4:47 مساء.

موعد أذان العشاء: 6:07 مساء.

مواقيت الصلاة في مطروح

موعد أذان الفجر: 5:16 صباحا.

موعد الشروق: 6:49 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:59 صباحا.

موعد أذان العصر: 2:49 مساء.

موعد أذان المغرب: 5:08 مساء.

موعد أذان العشاء: 6:31 مساء.

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد أذان الفجر: 4:45 صباحا.

موعد الشروق: 6:11 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:36 صباحا.

موعد أذان العصر: 2:40 مساء.

موعد أذان المغرب: 5:00 مساء.

موعد أذان العشاء: 6:18 مساء.

الأوقات المستحبة للدعاء يوم الجمعة

يحرص المسلمون على اغتنام الأوقات التي يرجى فيها قبول الدعاء، ومن أبرزها الثلث الأخير من الليل، وهو الوقت السابق لأذان الفجر، حيث ورد في الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في هذا الوقت، فينادي عباده بالدعاء والاستغفار.

كما يعد الوقت الفاصل بين الأذان والإقامة من الأوقات المستحبة للدعاء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة».

ومن الأوقات التي يرجى فيها استجابة الدعاء يوم الجمعة، الفترة التي يجلس فيها الإمام على المنبر لإلقاء الخطبة وحتى انتهاء الصلاة، وكذلك الدعاء في ختام الصلاة قبل التسليم، وفقا لما ورد في السنة النبوية.