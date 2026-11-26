يبحث المواطنون عن إمساكية رمضان 2027 لمعرفة موعد بداية شهر رمضان المبارك، ومواعيد السحور والإفطار، ومواقيت الصلاة اليومية، بالإضافة إلى عدد ساعات الصيام في القاهرة طوال الشهر الكريم.

ووفقًا للحسابات الفلكية الواردة، يحل شهر رمضان لعام 1448 هجريًا، الموافق 2027 ميلاديًا، يوم الاثنين 8 فبراير 2027، على أن يُحدد الموعد النهائي لبداية الشهر وفقًا لرؤية هلال رمضان.

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وتوضح إمساكية رمضان 2027 في مصر مواعيد أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفقًا للتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، بما يساعد الصائمين على تنظيم أوقات السحور والإفطار والعبادات خلال أيام الشهر الكريم.

وتتراوح مدة الصيام في القاهرة خلال رمضان 2027 بين 12 ساعة و25 دقيقة في أول أيام الشهر، و13 ساعة و11 دقيقة في آخر أيامه، وفقًا للمعلومات الواردة في الإمساكية.

متى يبدأ شهر رمضان 2027 في مصر؟

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريًا، الموافق 2027 ميلاديًا، يبدأ يوم الاثنين 8 فبراير 2027.

ويظل الموعد النهائي لبداية شهر رمضان مرتبطًا برؤية هلال الشهر الكريم، إذ يُحدد بدء الصيام وفقًا للرؤية الشرعية المعتمدة.

ويترقب المسلمون موعد رمضان 2027 للتعرف على أول أيام الصيام، والاستعداد لاستقبال الشهر الكريم، ومتابعة الإمساكية التي تتضمن مواعيد الصلاة والسحور والإفطار طوال أيام الشهر.

كم عدد ساعات الصيام في رمضان 2027؟

تتراوح مدة الصيام في القاهرة خلال شهر رمضان 2027 بين 12 ساعة و25 دقيقة في أول أيام الشهر، و13 ساعة و11 دقيقة في آخر أيامه.

وتبلغ مدة الصيام في بداية الشهر نحو 12 ساعة و25 دقيقة، بينما تصل في الأيام الأخيرة إلى 13 ساعة و11 دقيقة، وفقًا للمعلومات الواردة في إمساكية رمضان 2027.

وتوضح الإمساكية اختلاف مواعيد أذان الفجر والمغرب على مدار أيام الشهر، وهو ما ينعكس على عدد ساعات الصيام اليومية، بداية من أول أيام رمضان وحتى نهايته.

ما مواعيد السحور والإفطار في رمضان 2027؟

تعتمد مواعيد السحور والإفطار في إمساكية رمضان 2027 على مواقيت الصلاة، حيث يرتبط موعد الإمساك ببداية وقت الفجر، بينما يكون الإفطار عند أذان المغرب.

وتوضح الإمساكية مواعيد أذان الفجر والمغرب يوميًا وفقًا للتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، إلى جانب مواقيت الظهر والعصر والعشاء.

ويستطيع الصائمون متابعة مواعيد الصلاة الواردة في الإمساكية لمعرفة توقيت السحور والإفطار خلال كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك.

إمساكية رمضان 2027 في القاهرة من يوم 1 إلى يوم 29

تتضمن إمساكية رمضان 2027 مواقيت الصلاة اليومية بمحافظة القاهرة، بداية من أول أيام الشهر وحتى يوم 29 رمضان، وفقًا للتوقيت المحلي.

مواقيت الصلاة يوم 1 رمضان

أذان الفجر: 5:13 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:15 مساءً.

أذان المغرب: 5:38 مساءً.

أذان العشاء: 6:57 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 2 رمضان

أذان الفجر: 5:12 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:15 مساءً.

أذان المغرب: 5:39 مساءً.

أذان العشاء: 6:57 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 3 رمضان

أذان الفجر: 5:11 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:16 مساءً.

أذان المغرب: 5:39 مساءً.

أذان العشاء: 6:58 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 4 رمضان

أذان الفجر: 5:11 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:17 مساءً.

أذان المغرب: 5:40 مساءً.

أذان العشاء: 6:59 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 5 رمضان

أذان الفجر: 5:10 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:17 مساءً.

أذان المغرب: 5:41 مساءً.

أذان العشاء: 6:59 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 6 رمضان

أذان الفجر: 5:09 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:18 مساءً.

أذان المغرب: 5:42 مساءً.

أذان العشاء: 7:00 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 7 رمضان

أذان الفجر: 5:09 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:18 مساءً.

أذان المغرب: 5:43 مساءً.

أذان العشاء: 7:01 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 8 رمضان

أذان الفجر: 5:08 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:19 مساءً.

أذان المغرب: 5:43 مساءً.

أذان العشاء: 7:01 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 9 رمضان

أذان الفجر: 5:07 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:19 مساءً.

أذان المغرب: 5:44 مساءً.

أذان العشاء: 7:02 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 10 رمضان

أذان الفجر: 5:06 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:20 مساءً.

أذان المغرب: 5:45 مساءً.

أذان العشاء: 7:03 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 11 رمضان

أذان الفجر: 5:05 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:20 مساءً.

أذان المغرب: 5:46 مساءً.

أذان العشاء: 7:04 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 12 رمضان

أذان الفجر: 5:05 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:21 مساءً.

أذان المغرب: 5:46 مساءً.

أذان العشاء: 7:04 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 13 رمضان

أذان الفجر: 5:04 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:21 مساءً.

أذان المغرب: 5:47 مساءً.

أذان العشاء: 7:05 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 14 رمضان

أذان الفجر: 5:03 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:22 مساءً.

أذان المغرب: 5:48 مساءً.

أذان العشاء: 7:06 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 15 رمضان

أذان الفجر: 5:02 صباحًا.

أذان الظهر: 12:08 مساءً.

أذان العصر: 3:22 مساءً.

أذان المغرب: 5:49 مساءً.

أذان العشاء: 7:06 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 16 رمضان

أذان الفجر: 5:01 صباحًا.

أذان الظهر: 12:08 مساءً.

أذان العصر: 3:23 مساءً.

أذان المغرب: 5:49 مساءً.

أذان العشاء: 7:07 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 17 رمضان

أذان الفجر: 5:00 صباحًا.

أذان الظهر: 12:08 مساءً.

أذان العصر: 3:23 مساءً.

أذان المغرب: 5:50 مساءً.

أذان العشاء: 7:08 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 18 رمضان

أذان الفجر: 4:59 صباحًا.

أذان الظهر: 12:08 مساءً.

أذان العصر: 3:24 مساءً.

أذان المغرب: 5:51 مساءً.

أذان العشاء: 7:08 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 19 رمضان

أذان الفجر: 4:58 صباحًا.

أذان الظهر: 12:08 مساءً.

أذان العصر: 3:24 مساءً.

أذان المغرب: 5:52 مساءً.

أذان العشاء: 7:09 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 20 رمضان

أذان الفجر: 4:57 صباحًا.

أذان الظهر: 12:08 مساءً.

أذان العصر: 3:24 مساءً.

أذان المغرب: 5:52 مساءً.

أذان العشاء: 7:10 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 21 رمضان

أذان الفجر: 4:56 صباحًا.

أذان الظهر: 12:08 مساءً.

أذان العصر: 3:25 مساءً.

أذان المغرب: 5:53 مساءً.

أذان العشاء: 7:10 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 22 رمضان

أذان الفجر: 4:55 صباحًا.

أذان الظهر: 12:07 مساءً.

أذان العصر: 3:25 مساءً.

أذان المغرب: 5:54 مساءً.

أذان العشاء: 7:11 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 23 رمضان

أذان الفجر: 4:54 صباحًا.

أذان الظهر: 12:07 مساءً.

أذان العصر: 3:26 مساءً.

أذان المغرب: 5:54 مساءً.

أذان العشاء: 7:12 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 24 رمضان

أذان الفجر: 4:53 صباحًا.

أذان الظهر: 12:07 مساءً.

أذان العصر: 3:26 مساءً.

أذان المغرب: 5:55 مساءً.

أذان العشاء: 7:12 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 25 رمضان

أذان الفجر: 4:52 صباحًا.

أذان الظهر: 12:07 مساءً.

أذان العصر: 3:26 مساءً.

أذان المغرب: 5:56 مساءً.

أذان العشاء: 7:13 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 26 رمضان

أذان الفجر: 4:51 صباحًا.

أذان الظهر: 12:07 مساءً.

أذان العصر: 3:26 مساءً.

أذان المغرب: 5:56 مساءً.

أذان العشاء: 7:14 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 27 رمضان

أذان الفجر: 4:50 صباحًا.

أذان الظهر: 12:06 مساءً.

أذان العصر: 3:27 مساءً.

أذان المغرب: 5:57 مساءً.

أذان العشاء: 7:14 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 28 رمضان

أذان الفجر: 4:48 صباحًا.

أذان الظهر: 12:06 مساءً.

أذان العصر: 3:27 مساءً.

أذان المغرب: 5:58 مساءً.

أذان العشاء: 7:15 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 29 رمضان

أذان الفجر: 4:47 صباحًا.

أذان الظهر: 12:06 مساءً.

أذان العصر: 3:27 مساءً.

أذان المغرب: 5:58 مساءً.

أذان العشاء: 5:58 مساءً.

ما أبرز المعلومات الواردة في إمساكية رمضان 2027؟

توضح إمساكية رمضان 2027 في القاهرة موعد بداية الشهر وفق الحسابات الفلكية، ومواعيد الصلاة اليومية، بالإضافة إلى توقيت السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم.

وتبدأ مدة الصيام في أول أيام رمضان بنحو 12 ساعة و25 دقيقة، ثم تصل في آخر أيام الشهر إلى 13 ساعة و11 دقيقة، وفقًا للمعلومات الواردة في الإمساكية.

كما تتضمن الإمساكية مواقيت الصلاة من يوم 1 رمضان وحتى يوم 29 رمضان، وفقًا للتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، بما يساعد الصائمين على متابعة مواعيد الفجر والمغرب وبقية الصلوات خلال أيام الشهر.