يوافق موعد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريًا، وفقًا للحسابات الفلكية، يوم الاثنين 8 فبراير 2027، على أن يُحدد الموعد النهائي لبداية الشهر الكريم وفقًا لرؤية هلال رمضان.

ويبحث الكثيرون عن إمساكية رمضان 2027 للتعرف على مواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار، إلى جانب معرفة عدد ساعات الصيام يوميًا، خاصة مع اقتراب حلول الشهر المبارك والاستعداد لاستقبال أيامه.

وتوضح إمساكية رمضان 2027 في مصر مواقيت الصلاة وفقًا للتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، وتشمل مواعيد أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء طوال أيام الشهر الكريم.

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كم عدد ساعات الصيام في رمضان 2027؟

تتراوح مدة الصيام في القاهرة خلال شهر رمضان 2027 بين 12 ساعة و25 دقيقة في أول أيام الشهر و13 ساعة و11 دقيقة في آخر أيامه.

وتبلغ مدة الصيام في بداية الشهر نحو 12 ساعة و25 دقيقة، بينما تصل في الأيام الأخيرة إلى 13 ساعة و11 دقيقة، وفقًا للأرقام الواردة في إمساكية رمضان 2027.

وتساعد معرفة عدد ساعات الصيام ومواعيد أذان الفجر والمغرب على تنظيم أوقات السحور والإفطار خلال الشهر الكريم، والاستعداد لمواعيد الصلاة اليومية.

ما مواقيت الصلاة في إمساكية رمضان 2027 بالقاهرة؟

توضح إمساكية رمضان 2027 مواعيد الصلاة في القاهرة يومًا بيوم، بداية من أول أيام الشهر وحتى يوم 29 رمضان، وفقًا للتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

وتشمل الإمساكية مواعيد أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والتي يعتمد عليها الصائمون في معرفة موعد السحور والإفطار ومتابعة مواقيت الصلاة خلال أيام رمضان.

إمساكية رمضان 2027 كاملة يومًا بيوم

مواقيت الصلاة يوم 1 رمضان

أذان الفجر: 5:13 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:15 مساءً.

أذان المغرب: 5:38 مساءً.

أذان العشاء: 6:57 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 2 رمضان

أذان الفجر: 5:12 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:15 مساءً.

أذان المغرب: 5:39 مساءً.

أذان العشاء: 6:57 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 3 رمضان

أذان الفجر: 5:11 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:16 مساءً.

أذان المغرب: 5:39 مساءً.

أذان العشاء: 6:58 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 4 رمضان

أذان الفجر: 5:11 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:17 مساءً.

أذان المغرب: 5:40 مساءً.

أذان العشاء: 6:59 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 5 رمضان

أذان الفجر: 5:10 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:17 مساءً.

أذان المغرب: 5:41 مساءً.

أذان العشاء: 6:59 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 6 رمضان

أذان الفجر: 5:09 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:18 مساءً.

أذان المغرب: 5:42 مساءً.

أذان العشاء: 7:00 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 7 رمضان

أذان الفجر: 5:09 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:18 مساءً.

أذان المغرب: 5:43 مساءً.

أذان العشاء: 7:01 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 8 رمضان

أذان الفجر: 5:08 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:19 مساءً.

أذان المغرب: 5:43 مساءً.

أذان العشاء: 7:01 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 9 رمضان

أذان الفجر: 5:07 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:19 مساءً.

أذان المغرب: 5:44 مساءً.

أذان العشاء: 7:02 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 10 رمضان

أذان الفجر: 5:06 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:20 مساءً.

أذان المغرب: 5:45 مساءً.

أذان العشاء: 7:03 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 11 رمضان

أذان الفجر: 5:05 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:20 مساءً.

أذان المغرب: 5:46 مساءً.

أذان العشاء: 7:04 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 12 رمضان

أذان الفجر: 5:05 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:21 مساءً.

أذان المغرب: 5:46 مساءً.

أذان العشاء: 7:04 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 13 رمضان

أذان الفجر: 5:04 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:21 مساءً.

أذان المغرب: 5:47 مساءً.

أذان العشاء: 7:05 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 14 رمضان

أذان الفجر: 5:03 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:22 مساءً.

أذان المغرب: 5:48 مساءً.

أذان العشاء: 7:06 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 15 رمضان

أذان الفجر: 5:02 صباحًا.

أذان الظهر: 12:08 مساءً.

أذان العصر: 3:22 مساءً.

أذان المغرب: 5:49 مساءً.

أذان العشاء: 7:06 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 16 رمضان

أذان الفجر: 5:01 صباحًا.

أذان الظهر: 12:08 مساءً.

أذان العصر: 3:23 مساءً.

أذان المغرب: 5:49 مساءً.

أذان العشاء: 7:07 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 17 رمضان

أذان الفجر: 5:00 صباحًا.

أذان الظهر: 12:08 مساءً.

أذان العصر: 3:23 مساءً.

أذان المغرب: 5:50 مساءً.

أذان العشاء: 7:08 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 18 رمضان

أذان الفجر: 4:59 صباحًا.

أذان الظهر: 12:08 مساءً.

أذان العصر: 3:24 مساءً.

أذان المغرب: 5:51 مساءً.

أذان العشاء: 7:08 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 19 رمضان

أذان الفجر: 4:58 صباحًا.

أذان الظهر: 12:08 مساءً.

أذان العصر: 3:24 مساءً.

أذان المغرب: 5:52 مساءً.

أذان العشاء: 7:09 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 20 رمضان

أذان الفجر: 4:57 صباحًا.

أذان الظهر: 12:08 مساءً.

أذان العصر: 3:24 مساءً.

أذان المغرب: 5:52 مساءً.

أذان العشاء: 7:10 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 21 رمضان

أذان الفجر: 4:56 صباحًا.

أذان الظهر: 12:08 مساءً.

أذان العصر: 3:25 مساءً.

أذان المغرب: 5:53 مساءً.

أذان العشاء: 7:10 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 22 رمضان

أذان الفجر: 4:55 صباحًا.

أذان الظهر: 12:07 مساءً.

أذان العصر: 3:25 مساءً.

أذان المغرب: 5:54 مساءً.

أذان العشاء: 7:11 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 23 رمضان

أذان الفجر: 4:54 صباحًا.

أذان الظهر: 12:07 مساءً.

أذان العصر: 3:26 مساءً.

أذان المغرب: 5:54 مساءً.

أذان العشاء: 7:12 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 24 رمضان

أذان الفجر: 4:53 صباحًا.

أذان الظهر: 12:07 مساءً.

أذان العصر: 3:26 مساءً.

أذان المغرب: 5:55 مساءً.

أذان العشاء: 7:12 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 25 رمضان

أذان الفجر: 4:52 صباحًا.

أذان الظهر: 12:07 مساءً.

أذان العصر: 3:26 مساءً.

أذان المغرب: 5:56 مساءً.

أذان العشاء: 7:13 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 26 رمضان

أذان الفجر: 4:51 صباحًا.

أذان الظهر: 12:07 مساءً.

أذان العصر: 3:26 مساءً.

أذان المغرب: 5:56 مساءً.

أذان العشاء: 7:14 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 27 رمضان

أذان الفجر: 4:50 صباحًا.

أذان الظهر: 12:06 مساءً.

أذان العصر: 3:27 مساءً.

أذان المغرب: 5:57 مساءً.

أذان العشاء: 7:14 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 28 رمضان

أذان الفجر: 4:48 صباحًا.

أذان الظهر: 12:06 مساءً.

أذان العصر: 3:27 مساءً.

أذان المغرب: 5:58 مساءً.

أذان العشاء: 7:15 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 29 رمضان

أذان الفجر: 4:47 صباحًا.

أذان الظهر: 12:06 مساءً.

أذان العصر: 3:27 مساءً.

أذان المغرب: 5:58 مساءً.

أذان العشاء: 7:15 مساءً.

كيف تساعد إمساكية رمضان 2027 في معرفة موعد السحور والإفطار؟

تتيح إمساكية رمضان 2027 للمواطنين في القاهرة معرفة مواعيد الصلاة خلال أيام الشهر الكريم، حيث يرتبط موعد السحور بأذان الفجر، بينما يكون موعد الإفطار عند أذان المغرب.

وتساعد متابعة الإمساكية اليومية على تنظيم مواعيد الطعام والعبادات خلال رمضان، إلى جانب التعرف على التغير التدريجي في مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام من أول الشهر إلى آخره.

ويُنصح بمراجعة الإمساكية الخاصة بالمحافظة التي يقيم فيها الصائم، إذ إن المواقيت الواردة في هذا التقرير تخص التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.