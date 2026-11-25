استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، اللحظات الأولى لحادث الحريق الضخم الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، عقب انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية وانفجارها، ما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها إلى عدد من السيارات المجاورة، وسط حالة من الذعر بين المواطنين.

أحمد موسى يكشف مشاهد حريق دائري الوراق

وتناول موسى المشاهد الأولى للحادث، التي أظهرت ضخامة الحريق ومحاولات المواطنين الفرار من موقع النيران، في ظل تصاعد ألسنة اللهب واحتراق عدد من المركبات المحيطة بسيارة المواد البترولية.

وعلق الإعلامي على مشاهد الهروب قائلًا: «الناس بتجري»، مضيفًا: «كله بيجري عشان يهرب، واللي معرفش يجري يعمل إيه؟ هذا هو الموت فجأة»، معبرًا عن صعوبة المشهد وخطورة اللحظات التي عاشها المتواجدون بمحيط الحادث.

وأوضح موسى أن الحادث بدأ بسقوط كابل كهرباء بشكل مفاجئ أمام سائق سيارة المواد البترولية، ما دفعه إلى الانحراف بالسيارة، قبل أن تنقلب وتنفجر، ويتسبب ذلك في اندلاع حريق ضخم أعلى الطريق الدائري.

ووصف موسى ما حدث بأنه «كارثة»، مؤكدًا أن المشاهد التي صاحبت الحادث كانت مؤلمة للغاية، خاصة مع احتراق السيارات ومحاولات المواطنين النجاة من النيران.

كما ظهر الإعلامي متأثرًا خلال حديثه عن الواقعة، وحبس دموعه على الهواء، قائلًا: «مشهد صعب وربنا يرحمهم وربنا يسترها ووجع».

وأشار موسى إلى أن التقديرات الأولية التي تحدث عنها خلال البرنامج تفيد بأن عدد الوفيات لا يقل عن 10 أشخاص، فيما تتجاوز الإصابات 20 شخصًا، داعيًا بالرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.

وفي سياق متصل، أكد موسى أن سيارة المواد البترولية المحترقة ليست تابعة لوزارة البترول، وإنما تتبع مقاولًا خاصًا.