طالب هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، سامي قمصان ووائل جمعة بضرورة محاسبة أي لاعب مقصر داخل الفريق، مهما كان اسمه، مؤكدًا أن النادي وجماهيره لا يستحقون ما ظهر عليه الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال هيثم عرابي إن المرحلة الحالية تتطلب منح الفرصة للاعبين الذين يشعرون بقيمة النادي ويحترمون جماهيره، مع ضرورة عدم التهاون مع أي لاعب لا يقدم المستوى المطلوب، مشددًا على أن الأهلي أكبر من أي اسم داخل الفريق.

وأضاف أن الجماهير لن تتحمل استمرار الصورة التي ظهر بها الأهلي داخل الملعب، مؤكدًا أن تاريخ النادي شهد رحيل أساطير عندما قصروا، ولا يجب أن يكون أي لاعب حالي بعيدًا عن المحاسبة.

وكتب هيثم عرابي عبر حسابه: «كابتن سامي وكابتن وائل، دوسوا على أي لاعب مقصر مهما كان اسمه. المنظر مش هيبقى أسوأ من اللي شوفناه».

وتابع: «اللاعب اللي فاهم وحاسس بالمرحلة اللي إحنا فيها، ويحترم النادي وجمهوره يستحق ياخد فرصته وحقه. غير كده، مفيش حد أكبر من الأهلي».

وواصل: «مش هنستحمل نشوف الأهلي بيتهان في الملعب بالشكل ده. فيه أساطير مشيت من النادي لما قصرت، وإنت مش هتيجي ربعهم علشان تكون فوق المحاسبة. اعملوا الصح، والكل هيبقى في ضهركم».

واختتم رسالته قائلًا: «الأصعب من الخسارة هو التهاون في حق النادي، والتقليل منه، وعدم احترامه واحترام جمهوره وتاريخه. مفيش حد أكبر من الأهلي».

وتأتي تصريحات هيثم عرابي في ظل مرحلة جديدة يعيشها الأهلي، بعدما قررت إدارة النادي توجيه الشكر إلى المدير الفني المغربي الحسين عموتة عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وتكليف سامي قمصان بتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يبدأ سامي قمصان مهمته مع الأهلي بمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز في ضربة البداية وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، مستفيدًا من اللعب على ملعبه ووسط جماهيره، في محاولة لاستعادة الثقة وتصحيح المسار بعد تراجع الأداء والنتائج خلال الفترة الأخيرة.