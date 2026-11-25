حرص الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على منتخب الناشئين، على تهنئة لاعبي المنتخب الوطني، عقب نجاحهم في التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين.

وجاءت تهنئة وليد درويش في أجواء من الفرحة داخل معسكر المنتخب، بعد تحقيق هدف التأهل إلى الدور المقبل، وسط حالة من التفاؤل بين اللاعبين والجهاز الفني بمواصلة المشوار في البطولة.

وأكدت أجواء الاحتفال أن طموحات المنتخب لا تتوقف عند التأهل، حيث يتطلع اللاعبون إلى مواصلة النتائج الإيجابية والمنافسة بقوة في الأدوار الإقصائية، لتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية.

وحقق منتخب مصر للناشئين فوزًا عريضًا على بنما بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء الأربعاء، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة المقامة في قطر، ليتأهل لدور الـ 32.

افتتح يوسف عبد الله التسجيل للفراعنة في الدقيقة 27، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 48، فيما نجح منتخب بنما في تقليص الفارق بتسجيل هدفه الأول في الدقيقة 50.

وعزز خالد عبد الله تقدم المنتخب المصري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 60، قبل أن يختتم محمد جمال رباعية الفراعنة من علامة الجزاء في الدقيقة 76.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

في حراسة المرمى: مالك عمرو.

وفي خط الدفاع: آدم يوسف، عادل علاء، محمد السيد، محمد جمال.

وفي الوسط: أحمد بشير، عمر عبدالرحيم، يوسف عبدالله، دانيال تامر، أحمد صفوت.

وفي الهجوم: خالد مختار.