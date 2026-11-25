حقق منتخب مصر للناشئين فوزًا عريضًا على بنما بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء الأربعاء، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة المقامة في قطر، ليتأهل لدور الـ 32.

افتتح يوسف عبد الله التسجيل للفراعنة في الدقيقة 27، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 48، فيما نجح منتخب بنما في تقليص الفارق بتسجيل هدفه الأول في الدقيقة 50.

وعزز خالد عبد الله تقدم المنتخب المصري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 60، قبل أن يختتم محمد جمال رباعية الفراعنة من علامة الجزاء في الدقيقة 76.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

في حراسة المرمى: مالك عمرو.

وفي خط الدفاع: آدم يوسف، عادل علاء، محمد السيد، محمد جمال.

وفي الوسط: أحمد بشير، عمر عبدالرحيم، يوسف عبدالله، دانيال تامر، أحمد صفوت.

وفي الهجوم: خالد مختار.