عاد اسم إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليتردد مجددًا داخل حسابات نادي سلتيك الاسكتلندي، بعدما جدد الأخير اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب، وفقًا لما ذكره موقع «Herald» الاسكتلندي.

وأشار الموقع إلى أن إصابة لاعب وسط سلتيك ميكا باور دفعت النادي لإعادة النظر في خياراته لتدعيم خط الوسط، ليعود إمام عاشور ضمن الأسماء المطروحة على طاولة اهتمامات النادي الاسكتلندي، في ظل المستويات التي قدمها اللاعب مع الأهلي.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يمر فيه الأهلي بمرحلة تغيير فني، عقب توجيه الشكر إلى المدرب المغربي الحسين عموتة، وتكليف سامي قمصان بتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يقود قمصان الأهلي في مباراته المقبلة أمام أول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي

ويستضيف الأهلي نظيره أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات.

ويطمح الأهلي لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة، مستفيدًا من خوض اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل بداية قوية في البطولة القارية.