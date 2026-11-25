وجه هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، رسالة تحذيرية بشأن الأسماء المتداولة لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر، في ظل بحث الإدارة عن مدير فني جديد يقود الفريق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن بعض الأسماء التي تنتشر إعلاميًا قد لا تكون مطروحة بشكل رسمي من جانب النادي.

وأوضح عرابي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هناك ممارسات متكررة في سوق الانتقالات، تعتمد على تسويق بعض المدربين إعلاميًا من خلال وكلاء لاعبين لديهم علاقات مع عدد من الصحفيين، بهدف خلق حالة من الاهتمام حول اسم معين والضغط على إدارة النادي للتعاقد معه.

وقال مدير التعاقدات السابق بالأهلي إن انتشار اسم مدرب بشكل كبير لا يعني بالضرورة أنه ضمن اختيارات النادي، مشيرًا إلى أن بعض الوكلاء قد يلجأون إلى تكوين رأي عام حول مدرب بعينه، لإظهار أنه الاختيار الأنسب وإجبار الإدارة على التعامل مع الأمر تحت ضغط الجماهير.

وأضاف أن هذه الممارسات لا تنطبق بالضرورة على جميع الأسماء المتداولة، لكنها من الأمور الموجودة في سوق كرة القدم، مطالبًا جماهير الأهلي بضرورة الانتباه إلى حملات الضغط الإعلامية التي قد تستهدف التأثير على قرارات الإدارة.

وشدد عرابي على ضرورة أن يكون اختيار المدير الفني الجديد للأهلي بعيدًا عن ضغوط مواقع التواصل الاجتماعي والحملات الإعلامية، وأن يستند إلى رؤية فنية واضحة تتناسب مع احتياجات الفريق وطموحات النادي، وليس بناءً على مدى انتشار اسم مدرب أو قدرته على حشد الدعم الجماهيري.

واختتم رسالته بالتأكيد على أهمية اختيار المدرب الأنسب للأهلي خلال المرحلة المقبلة، متمنيًا التوفيق للنادي في حسم هذا الملف.

سامي قمصان يقود الأهلي مؤقتًا

وتأتي تصريحات هيثم عرابي في الوقت الذي بدأ فيه الأهلي مرحلة جديدة داخل فريق الكرة، بعدما كلف سامي قمصان بتولي القيادة الفنية للفريق، خلفًا للمدرب المغربي الحسين عموتة، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يقود سامي قمصان الأهلي في مباراته المقبلة أمام أول أغسطس الأنجولي، في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تكون المواجهة الأولى له مع الفريق في منصبه الجديد.

موعد مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي

ويستضيف الأهلي نظيره أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة المقرر انطلاقها في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

ويطمح الأهلي إلى تحقيق بداية قوية في مشواره بالبطولة الأفريقية، وحصد أول ثلاث نقاط في دور المجموعات، مستفيدًا من خوض اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره، في محاولة لاستعادة الثقة وتصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة.