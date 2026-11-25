أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الكرملين، الأربعاء، أن روسيا لم تتلق حتى الآن رفضاً رسمياً من الدول الأوروبية بشأن إرسال ممثلين عنها إلى موسكو للمشاركة في مشاورات تتعلق بتسوية الأزمة الأوكرانية.

وقال أوشاكوف، في تصريحات لوكالة أنباء «فيستي»، إن موسكو لم تتلق رفضاً صريحاً من الجانب الأوروبي، رغم صدور بعض التصريحات العامة، مشيراً إلى وجود إشارات تصل عبر قنوات اتصال أخرى، من بينها الاتصالات الهاتفية.

وأضاف أن الدعوة الروسية لإجراء مشاورات ثنائية في موسكو لا تزال قائمة، معرباً عن أمل بلاده في تلقي رد أوروبي بشأن المشاركة.

وتأتي التصريحات بعدما أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينهو، الاثنين الماضي، أن الاتحاد الأوروبي على علم بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للممثلين الأوروبيين لزيارة موسكو، لكنه يواصل التركيز على المناقشات متعددة الأطراف.

وكان بوتين أعلن، خلال مؤتمر صحفي في مدينة شنتشن الصينية، عقب اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن روسيا وافقت على مقترح أمريكي بدمج ملف أمن أوكرانيا ضمن إطار الأمن الأوروبي الشامل.

وأوضح الرئيس الروسي أن بلاده طلبت من الأوروبيين زيارة موسكو لتوضيح موقفهم من المفاوضات، مؤكداً أن روسيا ستحدد صيغة مواصلة الحوار بشأن أوكرانيا بعد معرفة ما يمكن أن تقدمه الدول الأوروبية.

وأشار أوشاكوف إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن عقد اجتماع مع ممثلين أوروبيين في العاصمة الروسية، كما لم يُتخذ قرار بشأن مشاركتهم في محادثات السلام الثلاثية الخاصة بأوكرانيا.

وكشف مساعد الكرملين عن إجرائه اتصالاً هاتفياً مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقب الاجتماع الثلاثي في شنتشن، دون الكشف عن تفاصيل المحادثة.

كما أكد إجراء اتصالات مع ممثلين أوروبيين عقب الاجتماع، تناولت عدداً من القضايا، من بينها تفاصيل التسوية المحتملة للأزمة الأوكرانية.