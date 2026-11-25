أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن بلاده ستواصل عملياتها العسكرية الخاصة إلى أن تتحقق أهدافها عبر المفاوضات.

وقال بيسكوف لوسائل إعلام روسية: "نعتزم مواصلة العملية العسكرية الخاصة حتى نحقق الأهداف التي نضعها لأنفسنا عبر المفاوضات" مؤكدا أن موسكو تجري اتصالات عمل مع ممثلين عن أوروبا بشأن زيارتهم المحتملة إلى روسيا، قائلا: "الجانب الروسي مستعد ومنفتح على الاتصالات.

وتابع قائلا هناك اتصالات عمل معينة، لكنها، دعنا نقول، لا تزال قليلة الجدوى حتى الآن"،حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" اليوم الأربعاء.