عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا لمناقشة سبل تطوير منطقة قناطر زفتى بقرية دهتورة، ووضع رؤية متكاملة للاستفادة من المقومات التاريخية والطبيعية التي تتمتع بها المنطقة، وبحث آليات تطويرها ورفع كفاءتها، بما يسهم في إدراجها على الخريطة السياحية للمحافظة، وفتح المجال أمام فرص استثمارية واعدة.

تحرك تنفيذي عاجل

جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ،اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة.

وأكد المحافظ أن منطقة قناطر زفتى تمثل أحد أهم المعالم التاريخية والهندسية بمحافظة الغربية، لما تتمتع به من قيمة تاريخية ممتدة لأكثر من 120 عامًا، فضلًا عن موقعها المتميز على نهر النيل وما تحظى به من طبيعة جمالية فريدة، مشيرًا إلى أن هذه المقومات تستحق أن تحظى بالاهتمام والتطوير والاستثمار الأمثل.

رفع كفاءة الخدمات

وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة تستهدف إعداد تصور متكامل لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، يتضمن الارتقاء بالمظهر الحضاري والخدمات، وتعظيم الاستفادة من المساحات والمقومات المتاحة، ودراسة الفرص الاستثمارية والسياحية الممكنة، بما يحافظ على القيمة التاريخية للقناطر ويحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا لأهالي مركز زفتى والمراكز المجاورة.

تحسين خدمات المواطنين

وأشار المحافظ إلى أن تطوير المنطقة لا يقتصر على تحسين المظهر العام، وإنما يستهدف إحداث نقلة نوعية في استغلال هذا الموقع المتميز، وتحويله إلى نقطة جذب سياحي وترفيهي على مستوى الدلتا، بما يدعم السياحة الداخلية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز مكانة محافظة الغربية على الخريطة السياحية.