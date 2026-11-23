شهد الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا اليوم حفل تخرج الدفعة 2025 لكلية التمريض بحضور الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عفاف عبد العزيز بصل، عميد كلية التمريض، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

حفل تخرج طلاب وطالبات جامعه طنطا

أكد الدكتور محمد حسين خلال كلمته، أن مهنة التمريض تمثل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة الصحية، لما تؤديه من دور إنساني ومهني محوري في رعاية المرضى والحفاظ على سلامتهم وكرامتهم، مشيراً إلى حرص الجامعة على إعداد كوادر تمريضية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات الطبية وتلبية احتياجات سوق العمل محلياً ودولياً، من خلال دعم التدريب العملي والتعليم المستمر والارتقاء بجودة العملية التعليمية، كما هنأ الخريجين والخريجات، مؤكداً أنهم أصبحوا جزءاً من جيش مصر الأبيض، وداعياً إياهم إلى التمسك بقيم الرحمة والإخلاص وأخلاقيات المهنة، ومواصلة التعلم والتميز.

تبادل الخبرات

وأضاف الدكتور السيد العجوز، أن مهنة التمريض رسالة إنسانية سامية وأحد الركائز الأساسية للمنظومة الصحية، تتطلب الجمع بين الكفاءة العلمية والمهارة المهنية والقيم الإنسانية، مؤكداً حرص قطاع شؤون التعليم والطلاب على تطوير المنظومة التعليمية، وتحديث البرامج الدراسية، وتعزيز التدريب العملي والأنشطة الطلابية، وتنمية مهارات الطلاب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وإعداد خريجين قادرين على المنافسة والتميز، موجهاً التهنئة للخريجين وأسرهم.

رفع كفاءة الخدمات

وأكدت الدكتورة عفاف بصل، اعتزازها بتخريج دفعة جديدة من أبناء الكلية، مشيرة أن هذا اليوم يمثل ثمرة سنوات من العمل والاجتهاد والتعاون بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، وجهود الطلاب وأسرهم، موضحةً أن الكلية تحرص على تطوير منظومتها التعليمية والتدريبية، والارتقاء بالبرامج الدراسية والتدريب الإكلينيكي، بما يواكب أحدث المستجدات في علوم التمريض ويلبي احتياجات سوق العمل، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة العلمية والمهارات المهنية والقيم الإنسانية اللازمة لتقديم رعاية صحية آمنة ومتميزة.