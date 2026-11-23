انتقد الإعلامي محمد فارس أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الشوط الأول من مواجهة بيراميدز، بعدما انتهى بتأخر الأحمر بهدف دون رد، معتبرًا أن الفريق قدم أحد أسوأ أشواطه على المستوى المحلي خلال السنوات الأخيرة، وطالب الجهاز الفني بإجراء تغييرات مبكرة لإنقاذ المباراة.

وقال محمد فارس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الشوط الأول أمام بيراميدز هو الأسوأ محليًا الذي شاهده للأهلي منذ مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر يوم 21 يوليو 2022، والتي انتهت بخسارة الأحمر بهدفين مقابل هدف، تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريش، أمام جيسوالدو فيريرا.

وانتقد فارس التركيبة الهجومية التي يعتمد عليها الأهلي، مؤكدًا أن وجود زيزو في مركز الجناح الأيمن، وأشرف بن شرقي في الجناح الأيسر، إلى جانب بن جديدة أو بقرار، لا يساعد الفريق على تقديم كرة جيدة، مشيرًا إلى أن آخر مرة ظهر فيها الأهلي بهذه التركيبة لم يتمكن خلالها من صناعة سوى محاولة واحدة على مرمى المنافس.

وطالب الإعلامي محمد فارس بإجراء تغييرات فنية خلال الشوط الثاني، من خلال الدفع بأشرف بن شرقي في مركز المهاجم، مع نزول حسين الشحات وطاهر محمد طاهر على طرفي الملعب، وإمام عاشور في مركز صانع الألعاب رقم 10، من أجل تحسين الفاعلية الهجومية للفريق وتغيير شكل الأداء.

وشدد فارس على ضرورة تحرك الجهاز الفني مبكرًا من أجل محاولة العودة في المباراة وتحقيق الفوز، وعدم إضاعة الوقت، مؤكدًا أنه لا مجال لاستمرار الأهلي بالشكل الفني الذي ظهر به خلال الشوط الأول، والذي وصفه بالمهين فنيًا، في ظل حاجة الفريق إلى تغيير الصورة سريعًا أمام بيراميدز.