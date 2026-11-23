شن إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي السابق، هجومًا حادًا على لاعبي الأهلي والمدير الفني المغربي الحسين عموتة، عقب الأداء الذي قدمه الفريق أمام بيراميدز في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وانتقد إبراهيم سعيد أداء الأهلي، مؤكدًا أن بيراميدز كان الأفضل فنيًا، بينما اكتفى لاعبو الأهلي بالدفاع طوال الـ45 دقيقة، قائلًا: «بيراميدز الأقوى فنيًا أمام لاعبين يشاهدوا المباراة من الملعب، وأول مرة أشاهد الأهلي 45 دقيقة بيدافع فقط».

ووجه لاعب الأهلي السابق انتقادات خاصة إلى أحمد سيد زيزو، معتبرًا أنه حصل على تضخيم إعلامي وجماهيري أكبر من قيمته الفنية الحقيقية، مشيرًا إلى أن تأثيره يقتصر في أغلب الأحيان على الكرات الثابتة، ولا يقدم الفارق المنتظر منه بعيدًا عنها.

كما انتقد إبراهيم سعيد مستوى بن جديدة، مؤكدًا أنه لم يقدم حتى الآن ما يثبت أنه صفقة بحجم طموحات الأهلي، إلى جانب عمر الساعي ومروان عطية وأكرم توفيق، الذين رأى أنهم لم يقدموا المستوى المنتظر منهم.

وأضاف أن الأهلي بدا وكأنه يلعب ناقصًا 10 لاعبين بعد مرور 35 دقيقة، في ظل غياب الشكل الهجومي والتنظيم الدفاعي والضغط والشخصية داخل الملعب، مؤكدًا أن الفريق ظهر بلا ملامح أو جملة هجومية تعكس هويته وإمكانيات لاعبيه.

ولم يقتصر هجوم إبراهيم سعيد على اللاعبين، بل انتقد المدير الفني الحسين عموتة، مؤكدًا أنه لم يقدم حتى الآن ما يقنعه بقدراته الفنية على قيادة الأهلي، في ظل غياب الشكل الواضح والهوية والشخصية الفنية للفريق.

وشدد على أن المشكلة لا تتعلق بلاعب واحد، وإنما بالاختيارات الفنية والصفقات التي لم تقدم القيمة المنتظرة، والأداء الجماعي الذي لا يليق باسم الأهلي أو حجم جماهيره، مضيفًا أن النادي يحتاج إلى لاعبين قادرين على صناعة الفارق ومدير فني يعرف قيمة النادي وحجم المسؤولية.

واختتم إبراهيم سعيد انتقاداته بالتأكيد على أن الأهلي ليس مكانًا لتجميع الأسماء أو تسويق النجوم أو إرضاء الجماهير بصفقات تحمل أسماء كبيرة دون مردود حقيقي داخل الملعب، قائلًا: «تي شيرت الأهلي أكبر من أي اسم، وتاريخ الأهلي أكبر من أي مجاملة»، واصفًا اللاعبين بأنهم بلا روح أو أداء، والمدير الفني بأنه متواضع.

وكان بيراميدز قد أنهى الشوط الأول متقدمًا على الأهلي بهدف دون رد، في المباراة المقامة على استاد القاهرة الدولي، بعدما سجل كريم حافظ هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 32، إثر احتساب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 30 بسبب لمس الكرة يد محمد هاني.

وحاول الأهلي العودة في المباراة وإدراك التعادل من خلال بعض المحاولات، لكنها جاءت على استحياء، دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى بيراميدز، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السماوي بهدف نظيف.