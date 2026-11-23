أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم من أدرك صلاة الجمعة مع الإمام في الركعة الثانية، موضحًا أن من أدرك الركوع مع الإمام قبل أن يرفع منه يكون قد أدرك الركعة، وتُحسب له صلاة الجمعة، وعليه أن يتم ركعة واحدة بعد سلام الإمام.

حكم من أدرك صلاة الجمعة مع الإمام في الركعة الثانية

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن إدراك الركعة يكون باللحاق بالإمام في الركوع، وذلك بأن يكبر المصلي تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يكبر للركوع وينحني قبل أن يرفع الإمام من ركوعه.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من أدرك الركوع في الركعة الثانية بهذه الصورة يكون قد أدرك صلاة الجمعة، ولا يلزمه أداء صلاة الظهر بدلًا منها، لكنه يفوته فضل كبير بسبب عدم حضور الخطبة وما يسبقها من التبكير إلى الصلاة، وما ورد في فضله من ثواب عظيم.

وفي المقابل، أوضح الشيخ أحمد وسام أن من دخل الصلاة بعد أن رفع الإمام من ركوع الركعة الثانية، فلم يدرك الركعة مع الإمام، فإن عليه أن يتم الصلاة أربع ركعات باعتبارها صلاة الظهر، وفقًا للفتوى المعمول بها.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى وجود خلاف فقهي في هذه المسألة بشأن إتمام ركعتين أو أربع ركعات، مؤكدًا أن من أخذ بالرأي الذي يرى إتمام ركعتين فلا حرج عليه.