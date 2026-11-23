أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم صلاة المرأة التي تكتشف بعد انتهائها من الصلاة نزول دم الحيض، موضحًا أن الحكم يتوقف على توقيت نزول الحيض، وما إذا كان قد حدث قبل انتهاء الصلاة أم بعدها.

حكم صلاة المرأة التي تكتشف بعد انتهائها من الصلاة نزول دم الحيض

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن المرأة إذا تبين لها أن الحيض نزل بعد إتمام الصلاة، فصلاتها صحيحة، أما إذا ثبت أن الحيض بدأ أثناء الصلاة، فإن الصلاة تكون غير صحيحة.

وأكد الشيخ أحمد وسام أن المرأة في الحالتين لا إثم عليها، كما لا يجب عليها قضاء الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض، لأنها لم تكن تعلم بنزول العذر أثناء أدائها الصلاة، ولم تتعمد مخالفة أحكام الطهارة.

وفي سياق متصل، فرّق أمين الفتوى بين من ينزل عليها الحيض دون علمها أثناء الصلاة، وبين من يتعمد أداء الصلاة وهو يعلم أنه على جنابة، رغم قدرته على الاغتسال وإزالة الحدث، موضحًا أن الحالة الثانية يترتب عليها إثم عظيم؛ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة.