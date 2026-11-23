يقدم موقع “صدى البلد” خدمة البث المباشر لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع الأهلي وبيراميدز، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء يدخل إليه الفريقان بطموحات كبيرة، مدعومين بأرقام مميزة منذ انطلاق الموسم الحالي.

بث مباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري

وتحمل مباراة الأهلي وبيراميدز أهمية خاصة، في ظل الاختلاف الواضح في مسيرة الفريقين؛ فالأهلي حافظ على سجله دون هزائم خلال 13 مباراة، بينما نجح بيراميدز في تحقيق الفوز بجميع المواجهات الـ15 التي خاضها في مختلف البطولات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم؟

تتصدر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اهتمامات الجماهير قبل انطلاق المواجهة، التي تعد من أبرز مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين ورغبة كل منهما في حسم المواجهة لصالحه.

الأهلي يدخل القمة بسجل خالٍ من الهزائم

يخوض الأهلي مواجهة بيراميدز بعدما قدم نتائج قوية في مختلف المسابقات، حيث لعب الفريق 13 مباراة، موزعة بواقع 8 مواجهات في الدوري المصري، ومباراتين في كأس الكونفيدرالية، ومباراتين في كأس الرابطة، بالإضافة إلى لقاء واحد في كأس مصر.

وتمكن المارد الأحمر من تحقيق 11 انتصارًا والتعادل في مباراتين، دون تذوق طعم الخسارة، كما وصل رصيده التهديفي إلى 30 هدفًا سجلها 13 لاعبًا، في مؤشر على تعدد العناصر القادرة على هز الشباك.

وعلى مستوى الهدافين، يتصدر أحمد سيد زيزو القائمة برصيد 6 أهداف، ويلاحقه حسين الشحات بـ5 أهداف، بينما يحتل عمر الساعي المركز الثالث بعدما سجل 4 أهداف.

وجاء أشرف بن شرقي ومجدي أفشة في المركز التالي برصيد 3 أهداف لكل منهما، فيما سجل طاهر محمد طاهر هدفين.

كما نجح كل من محمد هاني ومروان عطية وياسر إبراهيم ومنصف بقرار وسفيان بن جديدة وأشرف داري وعمر معوض في تسجيل هدف واحد لكل لاعب.

بيراميدز بالعلامة الكاملة قبل مواجهة الأهلي

في المقابل، يدخل بيراميدز اللقاء وهو صاحب السجل الأفضل من حيث عدد الانتصارات، بعدما حقق الفوز في جميع المباريات الـ15 التي خاضها منذ بداية الموسم، دون التعرض لأي تعادل أو خسارة.

وخاض الفريق السماوي 8 مباريات في الدوري المصري الممتاز، إلى جانب 4 مواجهات في دوري أبطال أفريقيا، ومباراتين في كأس الرابطة، ومباراة واحدة في كأس مصر.

ونجح لاعبو بيراميدز في تسجيل 35 هدفًا خلال مشوارهم بمختلف البطولات، من بينها هدف عكسي، ليؤكد الفريق امتلاكه قوة هجومية كبيرة قبل مواجهة حامل طموحات المنافسة على لقب الدوري.

من يحسم مواجهة الأهلي وبيراميدز؟

تضع المواجهة المرتقبة سجل الفريقين أمام اختبار صعب، فالأهلي يبحث عن مواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، بينما يدخل بيراميدز المباراة بطموح تمديد سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز السادس عشر على التوالي.