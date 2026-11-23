غادر البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، استاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق مواجهة الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما خرج من قائمة فريقه لخوض المباراة.

إيفرتون دا سيلفا يغادر استاد القاهرة

وجاء استبعاد إيفرتون دا سيلفا من قائمة بيراميدز قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، ليغادر اللاعب ملعب المباراة قبل صافرة البداية، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق السماوي لخوض واحدة من أبرز مواجهات الموسم.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وبيراميدز في الثامنة من مساء اليوم، وسط اهتمام جماهيري كبير، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين ورغبة كل منهما في تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة.

ويُعد غياب إيفرتون دا سيلفا عن قائمة بيراميدز، أحد أبرز المستجدات قبل انطلاق اللقاء، خاصة مع ترقب جماهير الفريقين للتشكيل النهائي وأبرز الغيابات في صفوف الطرفين.