طرح المفكر الاقتصادي شريف دلاور ، تصورًا لإصدار جنيه مصري جديد يعادل 100 جنيه من العملة الحالية، من خلال حذف صفرين، مع إمكانية وصول قيمته إلى نحو 3 دولارات أمريكية.

وقال دلاور، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن تحقيق هذا الهدف خلال العامين المقبلين يتطلب تحسنًا في الميزان التجاري، والتوسع في الطاقة المتجددة، وإدارة الديون، وترشيد الإنفاق.٠

أكثر من 70 دولة

وأشار إلى أن نجاح هذه الملفات قد يسهم في خفض سعر الدولار إلى نحو 35 جنيهًا بالعملة الحالية، مؤكدًا أن المقترح يعتمد على إعادة تسمية العملة، وهي تجربة طبقتها أكثر من 70 دولة حول العالم.