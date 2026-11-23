قرر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، إعادة فرز جميع بطاقات التصويت لكافة المناصب الانتخابية، مع تجميد النتائج المعلنة مؤقتًا لحين الانتهاء من مراجعة الأصوات وإعلان النتائج النهائية، المقرر الأربعاء المقبل.

وأصدر رئيس حزب الوفد القرار رقم 299 لسنة 2026، بتاريخ 23 نوفمبر، بتشكيل لجنة مستقلة تتولى إعادة فرز بطاقات الاقتراع، استجابة لطلبات تقدم بها عدد من المرشحين لمراجعة نتائج الانتخابات وإعادة فحص بطاقات التصويت.

لجنة برئاسة ثروت الخرباوي لإعادة فحص جميع الأصوات

ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة المستشار الدكتور ثروت الخرباوي، المستشار القانوني للحزب، وعضوية اللواء الدكتور محمد الحسيني، عضو الهيئة العليا وأمين الصندوق الأسبق، والعميد محمد سمير، مساعد رئيس الحزب، واللواء مصطفى زكريا، مستشار رئيس الحزب، واللواء أحمد الشاهد، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب.

وقرر البدوي تجميد النتائج المعلنة لانتخابات جميع المناصب المكونة للمكتب التنفيذي، وتعليق الآثار التنظيمية المترتبة عليها بصورة مؤقتة، لحين انتهاء اللجنة من أعمالها واعتماد النتائج النهائية.

إعادة الفرز بحضور المرشحين أو مندوبيهم

وأكد القرار إجراء عملية إعادة الفرز بحضور المرشحين أو مندوبيهم، ومنحهم الحق في متابعة جميع مراحل الفرز وإثبات ملاحظاتهم واعتراضاتهم بمحاضر اللجنة، دون التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها.

كما شدد على إجراء عملية إعادة الفرز بصورة علنية، وتوثيق جميع مراحلها بمحاضر رسمية، بما يضمن استقلال اللجنة وشفافية الإجراءات، بعيدًا عن أي تدخل من القيادات الحزبية أو الأطراف ذات المصلحة.

مراجعة شاملة للبطاقات والأصوات الصحيحة والباطلة

وكلف رئيس الحزب اللجنة بتسلم صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت وكافة المستندات المتعلقة بالعملية الانتخابية بموجب محاضر رسمية، ومطابقة أعداد البطاقات مع كشوف التصويت، وإعادة فرز جميع بطاقات التصويت الخاصة بكافة مناصب المكتب التنفيذي دون استثناء.

وتشمل مهام اللجنة مراجعة الأصوات الصحيحة والباطلة، ومطابقة عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح مع محاضر الفرز السابقة، ورصد أي اختلافات بين نتائج الفرز الأول وإعادة الفرز، مع توضيح أسبابها، فضلًا عن تلقي ملاحظات مندوبي المرشحين وإثباتها والبت فيما يدخل ضمن اختصاصها.

وفي إطار تأمين مستندات العملية الانتخابية، ألزم القرار المدير الإداري بالتحفظ على جميع صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت وكشوف الحضور ومحاضر الفرز والمستندات المرتبطة بها، وإيداعها بخزينة الحزب تحت مسؤوليته المباشرة.

الأربعاء موعد حسم النتائج النهائية

وحدد القرار يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2026 موعدًا أقصى لانتهاء اللجنة من أعمالها، على أن ترفع تقريرًا نهائيًا تفصيليًا إلى رئيس الحزب، يتضمن نتائج إعادة الفرز وأي فروق يتم رصدها، مع توقيع رئيس اللجنة وأعضائها وإثبات أي تحفظات.

وأكد القرار أن النتائج النهائية المعتمدة عقب إعادة الفرز ستكون المرجع الرسمي لتحديد الفائزين بمناصب المكتب التنفيذي، مع تكليف المدير الإداري وكافة الإدارات والأجهزة التنظيمية المختصة بتوفير التسهيلات اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها باستقلال وشفافية.