مصادر تكشف لـ صدى البلد المرشحين لمنصب سكرتير عام حزب الوفد

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أبرز أسماء المرشحين على منصب سكرتير عام حزب الوفد خلال انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ"صدى البلد" أن أبرز المرشحين على منصب سكرتير عام حزب الوفد هم فؤاد بدراوي ، والنائب ياسر الهضيبي ، والدكتور ياسر حسان.

وكشفت مصادر داخل حزب الوفد عن تأجيل موعد إجراء الانتخابات على منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، التي كان من المقرر إجراؤها خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد غدا إلى ما بعد انتخابات المكتب التنفيذي مع استمرار النائب محمد عبد العليم داوود قائما بعمل رئيس الهيئة البرلمانية للوفد.

وأكدت المصادر أنه تم تأجيل موعد إجراء الانتخابات على منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب ، نظرا لابداء اكثر من نائب رغبته في الترشح لرئاسة الهيئة البرلمانية.

وكشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب.

وأكدت المصادر أن هذه الأسماء هي النائب محمد عبد العليم داوود والنائب أيمن محسب والنائب ياسر الهضيبي والنائبة نشوى الشريف.

وأشارت المصادر إلى أن النائب محمد عبد العليم داوود هو الأقرب لتولي منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب.