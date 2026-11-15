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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 230 طائرة مسيرة أوكرانية خلال يوم

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 230 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية في يوم واحد.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية،  تنفيذ ضربات بالمسيّرات استهدفت مركزا لوجستيا في زابوروجيه، يستخدم لتخزين الشحنات العسكرية، إلى جانب سفينة شحن قالت إنها كانت تنقل إمدادات للقوات الأوكرانية.


وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنها استهدفت مركزا لوجستيا في مقاطعة زابوروجيه تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية لتخزين شحنات عسكرية ومواد ذات الاستخدام المزدوج.


ولفتت إلى أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن أثناء وجودها في عرض البحر، كانت تنقل إمدادات مخصصة للقوات الأوكرانية.
 

وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا مسيرة أوكرانية روسيا

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